Soudan: JEM - Nous rejetons la grève et la désobéissance civile

Khartoum — Le Mouvement pour la justice et l'égalité (MJE), l'aile de 'l'Unité Nationale' a annoncé son rejet de la grève et de la désobéissance civile réclamée par les forces de la Déclaration de liberté et de changement, déclarant que cela perturberait la marche du travail.

Le colonel Hassan Abdullah Mabrouk, secrétaire des relations étrangères et de la liaison a déclaré a la SUNA que le mouvement se félicitait de toutes les mesures prises par le Conseil militaire de transition, notamment de son intention de former un gouvernement de compétents de toutes les tendances politiques afin de mener à la tenue d'élections libres et transparentes sous une surveillance internationale afin de réaliser la sécurité et la stabilité au pays.