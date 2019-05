Ile Maurice: Fond-Du-Sac - Padmawti Meetoo, une coupeuse de canne attachée à ses petits-enfants

Padmawti Meetoo a exercé toute sa vie comme coupeuse de canne. Aujourd'hui, bien qu'elle ait atteint l'âge de la retraite, elle continue à couper la canne afin de pouvoir gâter ses petits-enfants. Cette habitante de Flacq travaille actuellement dans un champ à Fond-du-Sac.

À 65 ans, elle tient toujours la forme, qu'elle ait à s'affairer sous le soleil ou la pluie. Son bras ne faillit pas et elle coupe la canne avec la même force qu'autrefois. Même si elle se dit fatiguée, elle raconte qu'à la maison, elle n'a pas grand chose à faire à part s'occuper de ses petits-enfants.

Munie d'une machette, Padmawti Meetoo coupe les cannes qui lui tombent sous la main. Ces cannes seront replantées ailleurs. Tandis que son bras s'active, pour faire passer le temps, de temps à autre la sexagénaire bavarde avec ses copines dans les champs. «Depuis mon enfance, je travaille dans les champs. J'avais seulement deux ans quand mon père est décédé. Nous étions pauvres et ce n'était pas facile de joindre les deux bouts. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler à un très jeune âge. La vie ne m'a pas fait de cadeaux et me voilà, à 65 ans, en train de couper la canne car ce métier résume ma vie. C'est grâce à lui que j'ai pu élever mes cinq enfants.»

Ainsi, grâce à son dur labeur, Padmawti Meetoo a pu modifier son destin. Elle a toujours la capacité de travailler et se dit très heureuse. «À la maison, ma belle-fille me gâte et elle ne me laisse même pas lever le petit doigt. C'est surtout pour mes petits enfants que je travaille. J'en ai 11 et pour moi, il est important de les gâter. À mon âge, c'est important de passer du temps avec eux car ils sont la plus belle chose au monde.»

Elle continue à se lever aux aurores pour aller couper la canne. En sortant de la maison le matin, elle rejoint ses camarades de travail. Ensemble, elles vont aux champs et s'affairent jusqu'à midi. Hormis son travail de coupeuse de canne, Padmawti aime sortir avec son groupe de personnes du troisième âge. D'ailleurs, jeudi dernier, elle est allée pique-niquer avec elles. Quelles que soient les circonstances, Padmawti Meetoo garde le sourire et continue à travailler dans la dignité.