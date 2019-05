Sénégal: Mondial U20 - Les Juniors progressent à chaque sortie (coach Dabo)

Dakar — L'équipe du Sénégal des U20, qualifiée en 8-ème de finale de la coupe du monde de la catégorie, progresse à chaque sortie, a constaté son entraîneur, Youssouph Dabo dans un entretien téléphonique avec l'APS.

"C'est un groupe de joueurs en formation, ils doivent se servir de chaque match pour progresser", a expliqué le technicien.

Les Lionceaux se sont bien adaptés lors des confrontrations contre Tahiti et la Colombie, a analysé le technicien sénégalais qui fera face avec son groupe à la Pologne, ce mercredi pour sa 3-ème sortie à la phase finale de la Coupe du monde (23 mai au 15 juin

2019).

"Sur les deux matchs, on a été conscient des qualités et des défauts des adversaires et des moyens de les mettre en difficulté", a dit Dabo.

"Le match contre la Pologne ne dérogera pas à la règle" de la volonté de faire progresser ce groupe de jeunes footballeurs, a ajouté le technicien.

Cette volonté n'est pas contradictoire aux ambitions de l'équipe nationale U20 qui descend sur la pelouse pour gagner cette confrontation.

"Nous savons que ce sera difficile et que le plus dur va arriver, a-t-il dit, mais ça sera une expérience de plus pour tout le groupe (joueurs et staffs)".

Youssouph Dabo qui suit aussi le parcours des sélections africaines "espère et souhaite qu'elles seront présentes en huitièmes de finale".

"Il y a de la place pour qu'elles puissent se qualifier au second tour", a fait savoir l'entraîneur des vice-champions d'Afrique.

Le Mali a été contraint au nul 1-1 pour sa première sortie, l'Afrique du Sud a lourdement chuté 2-5 contre l'Argentine. Qant au Nigeria, après une large victoire (4-0) contre le Qatar, a chuté ce lundi 0-2 contre les Etats Unis d'Amérique.