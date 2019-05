Sénégal: Boucotte Diembéring - L'Association +Nio Far+ à la rescousse des jeunes en décrochage scolaire

Dakar — L'Association +Nio Far+, parrainée par l'ancien international de football Ousmane N'Ndiaye alias "Compliqué", va lancer au début du mois de juin, à Boucotte Diembéring (Ziguinchor), ses premières formations pour les jeunes en décrochage scolaire, a appris l'APS.

Implantée à Boucotte Diembéring et portée par deux jeunes françaises Lénora Hamon et Sabrina Penaud respectivement Penda et Awa, l'association "œuvre à la construction d'un éco-lieu qui accueillera des stages et formations gratuits pour les jeunes de la localité et qui seront animés par des touristes solidaires", indiquent les initiateurs du projet dans un communiqué.

L'ouverture de cet établissement est prévue pour décembre 2019. Déjà, 30 jeunes femmes et hommes en décrochage scolaire vont apprendre la construction traditionnelle et notamment la fabrication de briques en géobéton.

Le projet consiste donc à "monter un éco-lieu, appelé Campement +Nio Far+ afin de faire vivre des activités en faveur d'engagements durables, solidaires, participatifs et alternatifs autour de deux axes prioritaires : l'un social et l'autre environnemental".

"+Nio Far+ est un lieu d'accueil et d'échange ouvert à tous. Un lieu de rencontre ou voyageurs du monde entier et population locale créent des synergies, renforcent leurs connaissances, leurs capacités, leur autonomie, leurs compétences dans une dynamique d'ouverture aux horizons".

Les responsables comptent organiser des formations et stages gratuits destinés aux jeunes, en collaboration avec les établissements scolaires de la localité et d'autres parties-prenantes.

L'objectif est de "redonner de la motivation à ces jeunes et (pour leur) ouvrir le champ des possibles", selon Lénora Hamon et Sabrina Penaud, soulignant que "+Nio Far+ a pour ambition de rapprocher l'école de l'entreprise au travers de différentes actions dans les établissements scolaires et sur l'éco-lieu".

Pour mettre en œuvre le projet, ses initiateurs comptent mobiliser "des fonds auprès des entreprises françaises et sénégalaises mais aussi auprès des particuliers qui souhaitent soutenir le projet via des dons".

L'Association souhaite ainsi "sensibiliser les entreprises engagées dans une démarche de politique RSE et qui désirent accompagner ce projet social et environnemental".

Elle veut également rapprocher l'entreprise de l'école "en proposant aux collaborateurs et collaboratrices de venir faire des interventions dans les classes, de coacher des jeunes qui éprouvent des difficultés dans leur scolarité ou orientation".

Lénora Hamon et Sabrina Penaud "ont évolué professionnellement dans le milieu de l'économie sociale et solidaire et de la RSE avant de décider de mettre leur carrière de côté pour se consacrer à l'aventure +Nio Far+, portées par leur famille sénégalaise".

Le parrain de l'association Ousmane Ndiaye alias "Compliqué" est un ancien international de football. Il a remporté la Coupe du Sénégal en 1979 avec le Casa sports.