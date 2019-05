Cote d'Ivoire: Soutien à l'éducation - La Lonaci offre une cantine et une école à Ouangolodougou

La Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci) a procédé le 25 mai 2019, à Ouangolodougou, puis dans le village de Torla, dans la région du Tchologo, à l'inauguration de deux infrastructures à fort impact social.

Vingt-six ans après sa création, le Lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolodougou dispose désormais d'une cantine scolaire digne de ce nom, d'une capacité de 120 places assises. C'est l'œuvre de la Loterie Nationale de Côte d'Ivoire, première entreprise citoyenne du pays.

Le secrétaire général de la Direction régionale de l'Education nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation professionnelle M. N'Gbesso Amon, a ainsi adressé les sincères remerciements et l'infinie gratitude de la communauté éducative à la Lonaci." Cette réalisation de la Lonaci et bien d'autres à travers le pays, sont la preuve de l'engagement citoyen de cette société au profit des populations ivoiriennes en général, et des apprenants en particulier", a-t-il relevé.

La remise de ces différents dons s'inscrit dans le cadre de la mission sociale confiée à la Lonaci par l'Etat de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la recherche du bien-être de la population ivoirienne, a indiqué le Directeur Général de la Lonaci, M. Dramane Coulibaly. Une mission que l'entreprise exécute avec bonheur et fierté. Ce qui l'a amenée à porter sur les fonts baptismaux en mars dernier, une fondation dotée d'un budget initial d'un milliard Fcfa pour renforcer ses actions sur le terrain.

"Ainsi, cette année, plusieurs villages de différentes régions du pays recevront chacun une infrastructure sociale", a annoncé M. Dramane Coulibaly, en présence du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Sidiki Diakité qui a rehaussé de par sa présence la cérémonie.

Le ministre des Affaires présidentielles et président du Conseil régional du Tchologo, M. Téné Birahima Ouattara, a remercié la Lonaci pour avoir construit ce bâtiment qui vient " en complément du dispositif scolaire présent ici dans le village de Torla". Et d'ajouter que le Conseil mettra un accent particulier pour créer beaucoup plus d'écoles pour scolariser tous les enfants dans la région du Tchologo.

Il faut noter que la remise des clés de ces deux infrastructures s'est déroulée en marge de la deuxième session ordinaire du Conseil région du Tchologo, organisée dans la ville de Ouangolodougou.