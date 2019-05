Cote d'Ivoire: CAN 2019 - Un budget de 4 milliards fcfa disponible pour les éléphants

La préparation et la participation de la sélection nationale de football à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019 en Égypte coûteront à la Côte d'Ivoire 4 milliards de Fcfa, selon le budget élaboré par la FIF présenté au gouvernement, et révélé lors de l'assemblée générale de la FIF le samedi 25 mai 2019.

« Le budget de la Can 2019 tourne autour de 4 milliards FCfa. Il est entièrement géré par l'État de Côte d'Ivoire ", a annoncé Sory Diabaté , premier vice président de la FIF aux présidents de clubs. Ce budget est en hausse par rapport à celui de 2017 au Gabon, dont le montant était de 3,9 milliards de FCfa.

Pour cette Can, le président de la FIF,Sidy Diallo a indiqué que la Côte d'Ivoire ne part pas dans le but d'être favori : « Nous ne partons pas favoris à cette Can. Mais, il s'agira d'avoir un parcours honorable en Égypte. Pour cela nous devons être unis, soudés ».