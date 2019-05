Togo: La Coalition de l'opposition a son budget

Modeste ou pas modeste ? A chacun d'en juger. Mais pour ce que l'on sait, le budget de campagne de la Coalition de l'opposition qui se présente pour les locales dans plusieurs communes du pays avec des listes estampillées C14, s'élève à 240.000.000 de F cfa. Et pour couvrir ce budget, la Coalition se tourne à nouveau vers la diaspora.

Dans une note de la Coordinatrice de la Coalition, Mme Brigitte Adjamagbo-Johnson, pouvait-on lire, "Chères sœurs et chers frères de la Diaspora, mes chers compatriotes. Notre lutte commune contre la dictature qui régente le peuple togolais depuis plus de cinquante ans est âpre et difficile. Malgré les difficultés, nous avons tous le devoir de résister et de nous armer de plus de courage pour ne pas laisser libre tous les espaces d'actions à l'adversaire. C'est pour cela que nous avons fait le choix de participer aux élections locales du 30 juin 2019. C'est un choix de combat que nous avons fait et qui mérite le soutien de tous ceux qui luttent pour l'avènement de la démocratie dans notre pays le Togo. Pour notre participation à ces élections, nous avons besoins de votre contribution intellectuelle et financière".

Pour une traçabilité de cette aide financière nommée "dons", et que les donateurs sont conviés à adresser au Trésorier de la C14, Laurent Atsou, ils sont priés de signaler leurs contributions "sur la plateforme Diaspora Intime qui devient une plateforme officielle des contributions intellectuelles et financières liant la C14 et la diaspora".