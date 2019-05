Burkina Faso: «Nous n'allons pas continuer à nous faire brimer par un individu», Macaire Kaboré président de la Fédération burkinabè de pétanque

interview

Fasozine : Pourquoi le Burkina a décidé de se joindre à cette nouvelle confédération ?

Macaire Kaboré : Nous avons pris ce challenge parce que nous croyons que la création d'une nouvelle confédération nous donnera plus d'opportunités. Il y avait beaucoup de manquements avec la Confédération africaine des sports boules. Depuis que je suis à la tête de la FBP, aucune fédération africaine n'a bénéficié de formation de la part de la CASB.

Et la formule actuelle du championnat d'Afrique, est telle que vous dépensez des millions pour y participer et même si vous êtes vainqueur, vous ne recevez qu'un petit trophée et des médailles. Alors que ce sont les gains qui motivent les joueurs.

La pétanque a pris de l'ampleur en Afrique et nous n'allons pas continuer de nous faire léser et brimer par un seul individu en la personne de Ibrahim Idrissou, le président actuel de la CASB. Nous avons des problèmes de fonctionnement sur le plan international depuis trois ans pour le simple fait que c'est un seul individu qui décide de ce qu'il veut.

En nous regroupant au sein de cette nouvelle confédération, cela nous permettra d'avoir des formations, des compétitions et cela sera bénéfique pour nous et surtout pour nos pays. Au Burkina par exemple, nous avons des besoins réels de formation. Alors que c'est le rôle de la confédération de former les acteurs.

Les problèmes nés au sein de la FBP après votre élection sont-ils derrière vous maintenant ?

En réalité c'est un problème qui avait été créé de toute pièce par la CASB, notamment le président Ibrahim Idrissou. Mais à ce jour, nous n'avons aucun problème au sein de la fédération parce qu'elle est reconnue par les autorités sportives de notre pays. Et les clubs n'allaient pas payer les cotisations et participer au championnat national s'il y avait problème. Seul Ibrahim Idrissou dit qu'il y a problème au Burkina.

Quelle est la place du Burkina au sein de cette nouvelle confédération ?

Pour cette nouvelle confédération, je n'ai pas voulu occuper un poste quelconque. Parce que j'ai d'autres membres fédéraux qui sont là et je préfère les faire rentrer dans le bureau pour qu'ils apprennent aussi.