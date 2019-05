Afrique de l'Ouest: Pétanque - Une nouvelle confédération voit le jour à Abidjan

Déterminés dans un esprit de responsabilité à travailler pour le rayonnement de la pétanque au plan continental, 14 fédérations sur la vingtaine que compte la CASB viennent de créer au bord de la lagune Ebrié, la Confédération africaine de pétanque. Il s'agit notamment du Burkina Faso, de la Libye, l'Iles Maurice, le Sénégal, Djibouti, le Mali, les Seychelles, la Mauritanie, le Maroc, le Niger, le Gabon, Madagascar, l'Algérie et des Comores.

Elles quittent donc la CABS que dirige le Béninois Ibrahim Idrissou à qui il est reproché une gestion clanique de la faitière des sports boules en Afrique. Avec le plus grand nombre de fédérations en son sein, la CAP entend désormais organiser ses compétitions et mettre l'accent sur la formation. Très déterminée, la CAP n'entend pas se laisser faire et promet aller jusqu'à la déchéance de M. Idrissou s'il persiste dans ses «manœuvres».

En effet à la tête de cette confédération depuis plus d'une vingtaine d'année, Ibrahim Idrissou n'entend pas la quitter de sitôt. En vrai «dictateur», il essaye à tous les prix de dicter sa loi à certaines fédérations nationales. Notamment celles du Burkina, de la Côte d'ivoire et de Madagascar.

A l'unanimité, les présidents de fédérations nationales présents ont désavoué le président Idrissou et ont fait remarquer que les instances actuelles des sports boules en Afrique se sont érigés en facteur de blocage de développement de ce sport et ne prennent aucun processus d'alternance démocratique susceptible de déboucher sur une organisation plus rationnelle des structures confédérales par l'accession aux responsabilités de nouvelles compétences ayant le sens de la proposition et de l'effort.

Il faut également préciser que dans une correspondance adressée au président de la Confédération africaine de boule lyonnaise (l'une des trois disciplines que regroupe la CASB) en date du 16 février 2018, le président de la Fédération internationale de pétanque reconnaissait que la Confédération de pétanque n'existe pas au niveau de l'Afrique. D'où le bien-fondé de la création de la CAP. L'ivoirien Léopold Vincent Touré en est le président, le Maroc qui abrite le siège a le secrétariat général et la trésorerie revient au Niger. Les autres présidents sont des présidents de zone.