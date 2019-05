Algérie: Fléaux sociaux - Plus de 1.200 actions de sensibilisation entre DGSN et SMA en 2019

Alger — Les services de Sûreté nationale ont enregistré, depuis le début de l'année, 1.258 actions de sensibilisation en coordination avec les groupes de Scoutes musulmans algériens (SMA) à travers le territoire national pour prévenir des différents fléaux sociaux.

Ces actions de sensibilisation ont porté sur plusieurs activités, dont l'organisations de foires et des journées d'information et l'animation de conférences et de cours de sensibilisation pour prévenir et sensibiliser aux différents fléaux sociaux ainsi que la sensibilisation aux dangers de la circulation dans le cadre de la sécurité routière, a indiqué, lundi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Les actions de sensibilisation ont également porté sur les dangers de la mauvaise utilisation d'internet et la prévention de la consommation des psychotropes et des drogues, en sus de la protection de l'environnement et la lute contre le phénomène de la violence dans les stades, a ajouté la même source.

Ces campagnes et activités communes de proximité supervisées par des cadres de la DGSN et des SMA, reflète "le souci de la DGSN d'intensifier les activités de sensibilisation en coordination avec les représentants de la société civile au service du pays et des citoyens", a conclu le communiqué de la DGSN.