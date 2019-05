Ile Maurice: Grand-Baie - L'odeur est insupportable aux environs du débarcadère

«On ne peut plus respirer», déplorent ceux qui travaillent près du débarcadère à Grand-Baie. La raison principale est qu'une eau sale et nauséabonde jaillit d'une bouche d'égout, sur le bas-côté de la route principale. Xavier Luc Edouard, qui travaille à deux pas de là, confie que cela fait des mois que cette situation perdure. Toutefois, récemment, l'odeur dégagée est devenue encore plus irrespirable. «Les personnes qui ont des magasins à côté sont souvent malades. Vers midi, l'air devient encore plus irrespirable. On ne peut même pas manger. On a beau contacter le propriétaire du bâtiment pour lui faire part de cette situation. À chaque fois, il réplique que ce problème ne relève pas de lui et ça s'arrête là», dit-il.

Premila Bhat confirme ces dires. Depuis une dizaine d'années, elle gère un magasin vis -à-vis du débarcadère. Elle précise cependant que ce problème d'air pollué est récent.

«Je suis malade à force de respirer cette odeur inqualifiable. Je perds des clients. Et les touristes sont parfois obligés de marcher dans l'eau sale. On a contacté la Wastewater Management Authority mais cette instance renvoie la balle dans le camp du propriétaire du bâtiment.»