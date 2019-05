Angola: La gouverneure veut des gestionnaires publics dynamiques

Huambo — La transparence dans la gestion de la trésorerie, l'humilité et le dynamisme dans la création de conditions propices au bien-être de la population devraient être au centre des préoccupations des titulaires de fonctions publiques, a déclaré mardi ls gouverneur de la province de Huambo, Joana Lina.

Intervenant à la cérémonie d'investiture de cinq directeurs de bureaux provinciaux, de six chefs de département et d'un chef de section, la gouvernante a souligné la nécessité du gestionnaire public d'être capable de faire passer les intérêts de la Nation au-dessus de ceux individuels, pour mieux résoudre les problèmes de la population. Joana Lina a dit que les changements émergeaient pour créer plus de rapidité et de dynamisme dans l'administration publique, d'où la nécessité pour les nouveaux membres du gouvernement d'être plus engagés, disponibles et sérieux, en fonction de la spécificité de chaque fonction.

«Nous ne voulons pas des responsables publics détendus ou bien ceux qui font retarder le développement de la province», a avisé la gouverneure, estimant que personne ne peut résoudre les problèmes de la population sans avoir une équipe forte et solide. Celestino Piedade Chikela (Bureau de l'Education), Araújo Timóteo Calei (Bureau d'études, de planification et de statistique), Irineu Cândido Leonardo Sacaála (anciens combattants et vétérans de la patrie), Maria de Fátima Kawewe (Action sociale, famille et Promotion de la femme) et Abel Victor Tchissanga Lucamba (organisation des archives et de l'administration sont entre autres responsables investis.