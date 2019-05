Bénin: Les 23 sélectionnés pour la CAN 2019

A 24 jours de la Coupe d'Afrique des nations 2019, la Fédération béninoise de football (Fébéfoot) a dévoilé la liste des 23 « Ecureuils » sélectionnés pour disputer la Coupe d'Afrique des nations 2019 (21 juin-19 juillet en Egypte). Une sélection sans grande surprise.

Michel Dussuyer fêtait ses 60 ans, ce 28 mai 2019. Mais c'est plutôt l'entraîneur français qui a fait un cadeau, ce mardi. Le sélectionneur de l'équipe du Bénin a en effet directement dévoilé au grand public la liste des 23 joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique des nations 2019 (21 juin-19 juillet en Egypte).

L'ex-coach de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, qui était déjà aux commandes de la sélection béninoise de 2008 à 2010, n'a en revanche offert aucune surprise majeure. Tous les habitués sont là, du milieu offensif Stéphane Sessegnon à l'attaquant Mickaël Poté, en passant par le gardien de but Fabien Farnolle et le défenseur Khaled Adénon. Deux éléments du championnat béninois, le portier Cherif Dine Kakpo et le défenseur Rodrigue Fassinou, ont été appelés.

Six réservistes

Michel Dussuyer a par ailleurs pris le soin de désigner six réservistes, dont le stoppeur Cédric Hountondji.

Pour rappel, le Bénin affrontera le Ghana (25 juin), la Guinée-Bissau (29 juin) et le Cameroun (2 juillet), dans le groupe F de la CAN 2019.

CAN 2019 : LES 23 BÉNINOIS

Gardiens de but : Fabien Farnolle (Yeni Malatyaspor/Turquie), Saturnin Allagbé (Niort/France), Cherif Dine Kakpo (Buffles/Bénin) Défenseurs : Junior Salomon (Plateau United/Nigeria), Olivier Verdon (Sochaux/France), Khaled Adénon (Amiens/France), Moïse Adilehou (Levadiakos/Grèce), David Kiki (Red Star/France), Emmanuel Imorou (Caen/France), Rodrigue Fassinou (Buffles Borgou/Bénin), Seïdou Barazé (Moulins-Yzeure/France) Milieux de terrain : Rodrigue Kossi (Club Africain/Tunisie), Jordan Adéoti (Auxerre/France), Mama Seibou (SC Toulon/France), Tidjani Anaane (US Ben Guerdane/Tunisie), Sessi D'Almeida (Yeovil Town/Angleterre), Stéphane Sessegnon (Gençlerbiligi/Turquie) Attaquants : Mickaël Poté (Adana Demirspor/Turquie), Steve Mounié (Huddersfield/Angleterre), Désiré Sègbè Azankpo (Senica/Slovaquie), Jodel Dossou (FC Vaduz/Lichtenstein), Cèbio Soukou (Hansa Rostock/Allemagne), David Djigla (Niort/France) Réservistes : Katchon Abiola (Soleil FC/Bénin), Chams-Deen Chaona (Al Nejmeh/Liban), Cédric Hountondji (Levski Sofia/Bulgarie), Jean-Marie Guéra (Enyimba/Nigeria), Jacques Bessan (MO Bejaïa/Algérie), Yannick Aguémon (OH Louvain/Belgique).