Ile Maurice: Recrutement - Vingt Mauriciens intéressés à travailler à Diego Garcia

Sur une soixantaine de Mauriciens recherchés, 20 se sont manifestés pour travailler pour KBR. Cette firme américaine emploie 36 000 personnes issues de plus de 80 pays.

La société internationale KBR, basée à Houston, aux États-Unis, recrute des Mauriciens pour travailler à Diego Garcia. Une soixantaine de candidats sont recherchés pour pourvoir les 58 différents postes disponibles. Jusqu'à présent, 20 personnes se sont tournées vers Dev Khoosy, l'intermédiaire principal entre l'agent recruteur, Industrial Maintenance International Ltd, et les Mauriciens.

Les candidatures sont envoyées à KBR qui fait une vérification du dossier et une sélection qui dure une à trois semaines. Puis, les tests médicaux commencent. D'ailleurs pour certains, les examens débutent ce vendredi.

Parmi les candidats, il y a Rishi Chamoo, 41 ans. Le quadragénaire, qui a envoyé sa candidature pour le poste de sous-chef, a déjà travaillé comme chef aux Seychelles. Il nous confie que pour lui, travailler à Diego Garcia «est une question d'habitude et cela permet de ramasser des sous». Quant à Fatimah Ismael, 30 ans, elle est «fascinée par la présence de la base militaire américaine». Ils attendent avec impatience la confirmation de leur candidature.

Entre-temps, le recrutement se poursuit. Dev Khoosy nous confirme : «Cela prend plus de temps, car sur les réseaux sociaux, il y a aussi des annonces qui sont fausses.» Dev Khoosy précise qu'Industrial Maintenance International Ltd recherche surtout des charpentiers, techniciens de télévision et chauffeurs d'équipements lourds. Par contre, du côté des candidats, les postes de magasinier et de caissière sont les plus convoités, du moins selon les demandes reçues jusqu'à l'heure.

L'annonce du recrutement est visible sur le site Web de la firme KBR. Elle a fait son apparition sur les réseaux sociaux le 3 mai. Parmi les documents qui sont demandés : un passeport valable pour au moins 12 mois et au moins six pages vierges de visas, un permis de conduire valide pour au moins six mois et toutes les licences et certifications requises pour le poste voulu. «Si une personne est intéressée, je lui expose les avantages du travail et je lui parle de Diego Garcia qui a vraiment changé depuis mon dernier voyage», ajoute Dev Khoosy.