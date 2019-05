Ile Maurice: Conduite en état d'ivresse - Il porte plainte contre deux policiers pour brutalité

Il allègue avoir été victime de brutalité policière et a porté plainte à l'Independent Police Complaints Commission (IPCC) hier, lundi 27 mai, en compagnie de son homme de loi, Me Taij Dabycharun.Julien Chiffone avait été arrêté samedi dernier sous une accusation provisoire de «rogue and vagabond».

Dans sa plainte à l'IPCC, Julien Chiffone a relaté qu'il allait récupérer un ami en scooter à Ville-Noire. Sur la route du retour, il a ralenti devant un feu de signalisation qui indiquait orange. Selon ses dires, il a pu traverser avant que le feu ne passe au rouge.

Une fois chez lui, il voit débarquer deux policiers. L'un était armé d'une matraque et l'autre d'un fusil et les deux l'ont frappé avant de quitter les lieux. Julien Chiffone se rend alors au poste de police de Mahébourg pour porter plainte pour brutalité policière. Par la suite, muni d'un Form 58, il se dirige vers l'hôpital pour des soins appropriés. «J'ai été surpris de voir les mêmes policiers qui m'avaientmenacé se présenter à l'hôpital. Ils m'ont emmené au poste de police afin de faire un alcooltest qui s'était avéré être positif. Je fus ensuite mis en cellule policière. C'est vers 04hrs du matin, le dimanche 26 mai ,que j'ai été conduit au poste de police de Rose-Belle. Et 'cest à midi que j'ai pu regagner ma maison», relate-t-il.