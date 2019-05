Ile Maurice: Casernes centrales - Boodhram sommé de rendre son portable après... 18 ans

Le téléphone renferme-t-il des preuves ? Y aurait-il des liens avec l'affaire Mike Brasse ? Autant de questions qui fusent après que l'ASP Boodhram a été sommé de rendre son portable de fonction, hier. D'autant que l'ordre viendrait du bureau du CP, Mario Nobin.

Certains y voient une manœuvre pour détruire les preuves dans l'affaire Mike Brasse. Hier, lundi 27 mai, l'assistant surintendant de police (ASP) Narendra Kumar Boodhram a été sommé de retourner son portable de fonction au Store Department des Casernes centrales. Soit 18 ans après avoir utilisé ce téléphone dans diverses unités de police. Mais d'aucuns se posent une question : pourquoi maintenant ?

Selon une source officielle aux Casernes centrales, les ASP ne sont pas autorisés à avoir un portable de fonction, sauf s'ils sont responsables d'un département au sein de la police. Et là aussi, c'est à l'administration d'en décider, avance-t-elle. «Ce n'est que les surintendants de police et les officiers de la haute hiérarchie qui sont autorisés à être en possession d'un portable de fonction.»

Mais comment l'ASP Narendra Kumar Boodhram a-t-il bénéficié d'un portable de fonction, bien qu'il ne soit pas «autorisé» à en avoir un ? Ce téléphone, c'est le même Store Department des Casernes centrales qui le lui avait remis en 2000, sous l'ordre du commissaire de police (CP) d'alors Ramanooj Gopalsingh.

C'est la semaine dernière que l'ASP Narendra Kumar Boodhram a reçu un appel du Store Department des Casernes centrales lui intimant de retourner son portable de fonction. Un ordre qui vient directement du bureau du CP, Mario Nobin, selon nos informations. Lors de sa déposition le 4 avril, au CCID, l'ASP Narendra Kumar Boodhram avait fait ressortir qu'il avait reçu un appel téléphonique le 17 septembre 2016 du CP Mario Nobin.

Ce dernier lui avait lancé: «Hein, get enn kou, éna enn boug apel Brasse inn perdi so paspor ek li bizin vwayazé. Mo finn avoy ou Domah so rapor. Mo pé dir boug-la vinn laba, fer li gagn so paspor.» Mike Brasse était parti à La Réunion le même jour. Ce dernier avait ensuite été arrêté à St-Rose pour une affaire de drogue valant Rs 600 millions.

Cette histoire de portable fait suite à la récente mutation de l'ASP Narendra Kumar Boodhram. L'ancien patron du Passport and Immigration Office (PIO) a été muté au poste de police de Rose-Belle en avril. Il avait reçu sa lettre de transfert le 18 avril. Transfert devenu effectif le lendemain, soit le 19 avril. Et si l'ASP était toujours affecté à la PIO, il aurait pu être en présence de plus amples informations concernant Mike Brasse.