Burkina Faso: Téléprocédures eSINTAX - De nouvelles fonctionnalités pour plus de facilité

La direction générale des impôts a lancé, le mardi 28 mai 2019 à Ouagadougou, les nouvelles fonctionnalités de sa plateforme de téléprocédures eSINTAX. Accessibles à partir du mois de juin, elles vont offrir des services administratifs aux contribuables.

Après la télédéclaration et le télépaiement des taxes et impôts sur la plateforme de téléprocédures eSINTAX, la direction générale des impôts introduit de nouvelles fonctionnalités qui offrent des services fiscaux aux contribuables. Il s'agit de la demande de remboursement de crédit TVA, la délivrance des attestations de situation fiscale, la délivrance des certifications de chiffre d'affaires, la consultation de l'ensemble des arriérés, l'enregistrement des marchés mais aussi le paiement des impôts et taxes par mobile money ou en espèces dans le réseau des banques partenaires. Le directeur général des impôts, Adama Badolo a fait savoir que l'introduction de ces fonctionnalités entre dans le cadre de l'engagement de la régie des impôts de dématérialiser le processus de recouvrement et de paiement des impôts et taxes.

A l'écouter, ces innovations répondent aux besoins des contribuables d'obtenir des documents administratifs. Le Secrétaire général du ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, Dr Seglaro Abel Somé s'est réjoui de l'intérêt qu'a suscité eSINTAX depuis son lancement en avril 2018. A ce jour, a-t-il relevé, 950 contribuables ont adhéré et plus de 60% des recettes fiscales de la DGI sont désormais déclarées et payées en ligne. «Après avoir offert les possibilités aux contribuables de télédéclarer et télépayer leurs impôts sur internet grâce à ce portail, la DGI élargit ses offres de services digitaux avec de nouveaux modes de paiements et de services», a laissé entendre Dr Somé. Selon lui, l'opérationnalisation des nouveaux services fera de la DGI une direction de référence dans l'administration publique et améliorera la qualité de service aux usagers dans les prochains mois.

Il a encouragé la DGI à initier et conduire une vaste campagne de communication afin que ces nouvelles fonctionnalités soient connues de tous les contribuables. A ce propos, le premier responsable de la DGI a promis que des sessions de formation vont être organisées. Par ailleurs, il a confié que la DGI est dans une dynamique de transformation digitale afin d'offrir aux contribuables des services novateurs, simples, intuitifs, sécurisés et adaptés au monde d'aujourd'hui. A ce titre, elle développera dans les mois à venir une application mobile (mSINTAX) et installera des bornes intelligentes bSINTAX dans tous les centres des impôts permettant à tous les contribuables de consulter leur situation fiscale.