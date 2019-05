Tunisie/Maroc: CAF Ligue des Champions - La tension monte entre supporters du Wydad et ceux de l'Espérance

La tension monte d'un cran à quelques jours de la finale retour de la Ligue des Champions d'Afrique, qui opposera vendredi prochain au stade de Rades, l'Espérance Sportive de Tunis au Wydad de Casablanca.

En effet, des altercations et des menaces entre les supporters des deux équipes sur les réseaux sociaux seraient à l'origine de cette tension. Les messages de violences fusent du côté tunisien. D'ailleurs les dirigeants du Wydad Casablanca prennent très au sérieux les menaces véhiculées par les supporters espérantistes sur les réseaux sociaux. Selon nos confrères de sport.le360.ma, ces menaces interviennent suite aux mensonges publiés par le site officiel de l'ES Tunis et selon lesquels, les supporters tunisiens ont été maltraitées et violentés à Casablanca, lors de leurs déplacements au Maroc.

Le Wydad de Casablanca a publié un communiqué officiel, pour tirer au clair cette affaire. «Depuis l'atterrissage de l'avion de l'Espérance de Tunis, toutes les mesures ont été prises par les autorités marocaines pour faciliter les procédures administratives d'accès au territoire marocain», précise le communiqué. De plus «un accueil officiel leur a été réservé par le représentant du Wydad en toute fraternité et respect», rappelle le communiqué.

D'ailleurs une entente a été signée avec l'Espérance de Tunis pour justement bénéficier du même traitement à Tunis, en la présence des responsables de la CAF.

Selon plusieurs médias marocains, le Wydad de Casablanca a demandé aux autorités tunisiennes d'assurer l'intégrité physique de l'ensemble des supporters du club suite aux nombreuses menaces qu'ils ont reçues. On rapporte que les Marocains qui vont faire le déplacement à Tunis sont ciblés par une campagne agressive de la part des supporters tunisiens. Le Wydad explique qu'il va demander à la Fédération marocaine de football et au ministère des Affaires étrangères de prendre ce déplacement au sérieux et de garantir une sécurité maximale à l'ensemble des Marocains, staff et supporters, qui iront à Tunis.

Le club tunisien recevra les Rouge et Blanc vendredi prochain (31 mai 2019) sur la pelouse du stade de Radès, dans la banlieue de Tunis en finale retour de la Ligue des Champions. Au match aller, le Wydad de Casablanca a été tenu en échec par l'Espérance (1-1) au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.