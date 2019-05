Cote d'Ivoire: Une mission technique de l'équipe projet Skills du Mcc à Abidjan

Une délégation du Mcc constituée d'experts dans le domaine de l'éducation séjourne à Abidjan du 20 au 31 mai 2019.

Cette mission vise à préparer la mise en œuvre effective du projet « Compétences pour l'Employabilité et la Productivité » en collaboration avec le Mca-Côte d'Ivoire et les experts du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (Menet-Fp).

Le projet Compétences dans sa phase d'exécution prévoit, entre autres, la construction de 74 à 84 nouveaux Collèges de proximité (Cdp) pour un accès équitable à l'éducation dans les régions de Gbêkê et de San Pedro.

Il faut rappeler que le Programme Compact du Mca-Côte d'Ivoire qui est un don de 525 millions USD du Millennium challenge corporation (Mcc), vise à terme à réduire la pauvreté en Côte d'Ivoire à travers le renforcement des investissements dans le capital humain et dans l'amélioration de la mobilité des biens et des personnes par les projets « Compétences pour l'Employabilité et la Productivité » et le « Projet Abidjan transport (Atp) ».