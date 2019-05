Algérie: Réseau Nada - Renforcer la stratégie nationale pour la petite enfance

Alger — Le président du Réseau Nada pour la défense des droits de l'enfant, Abderrahmane Arar, a mis en avant, mardi à Alger, l'importance de renforcer la stratégie nationale pour la petite enfance et de réglementer la législation régissant les établissements d'accueil de cette catégorie dont les garderies et les familles d'accueil.

Intervenant lors d'un point de presse animé à l'occasion de la journée mondiale de l'enfant, célébrée le 1er juin de chaque année, M. Arar a souligné l'impératif de promulguer les décrets exécutifs restants relatifs à la loi sur la protection de l'enfant notamment celui relatif au milieu ouvert, mettant l'accent sur l'importance de créer des tribunaux spécialisés dans le domaine de l'enfance, tout en révisant les procédures et mesures judiciaires et administratives liées à la garde et à la pension alimentaire pour les enfants en situation de conflits familiaux ou d'exploitation.

Il a appelé également à l'attribution d'un numéro d'inscription, au niveau de la sécurité sociale, aux enfants (à la naissance) pour y avoir recours dans les plans d'action ou programmes relatifs à la protection et à la promotion de l'enfance, plaidant, en outre, pour la création d'un système informatique de suivi et d'évaluation de la situation des droits de l'enfant en Algérie et des politiques tracées à cet effet, avec l'élaboration de rapports périodiques et la mise en place de plans de prise en charge des enfants exploités dans la mendicité ou toute autre forme d'exploitation économique dans les marchés parallèles.

Faisant savoir, par ailleurs, que son réseau a reçu en une année 16.500 appels téléphoniques dont certains concernent des cas d'enfant victimes de conflits familiaux ou des affaires de divorce, M. Arar a indiqué que ces appels ont permis d'enregistrer 989 demandes de consultation juridique et psychologique, outre 976 demandes, formulées par des adolescents, pour leur inscription dans des centres de formation professionnelle.