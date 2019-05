Angola: Buco Zau et Cacongo accueillent la III édition de la Foire de la Santé

Cabinda — Les municipalités de Buco Zau et de Cacongo, dans la province de Cabinda, accueillent simultanément les 29, 30 et 31 de ce mois, la troisième édition de la Foire de la santé Unitel, un événement qui implique des consultations médicales dans les communautés.

Selon un communiqué de presse parvenu mardi à l'Angop, la foire proposera des consultations dans les domaines de la pédiatrie, de la médecine interne, de l'orthopédie, de la gynécologie et de l'hypertension artérielle, ainsi que du conseil et du dépistage du VIH / SIDA, de la malaria et de la glycémie et vaccins de routine.

Durant trois jours, des séminaires seront également réalisés sur les types de pathologies et les soins nécessaires en matière d'hygiène corporelle et l'importance de la santé dentaire, l'hypertension artérielle, ses conséquences et mesures de prévention, ainsi que sur le cancer - causes, conséquences et prévention.

L'événement compte sur l'appui des partenaires tels que le gouvernement provincial de Cabinda, la secrétaire provincial de la santé, la protection civile et pompiers, PSI Angola, l'Ordre des Médecins d'Angola, l'Institut national de sang, l'INEMA et l'Association angolaise des scouts.

Depuis 2015, l'initiative a déjà profité à plus de 72 000 personnes.

La première foire du genre à Cabinda a eu lieu en 2017 et le second en 2018.