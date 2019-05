Angola: Le pays et le Portugal renforcent leur coopération dans le domaine de la défense

Luanda — Les ministres de la défense de l'Angola, Salviano Jésus Sequeira, et du Portugal, João Gomes Cravinho, ont réaffirmé mardi, à Luanda, l'intérêt de renforcer la coopération dans le domaine militaire.

Les deux ministres sont intervenaient dans le cadre de la 18e réunion de la Commission mixte luso-angolaise dans le domaine de la défense, qui se réunit mardi à Luanda.

Le gouvernant angolais a considéré comme une priorité, dans le cadre de la modernisation des forces armées, la coopération dans les domaines de la technologie de l'information, l'inventaire et du catalogage du matériel.

La coopération avec le Portugal, facilitée par la langue, a été considérée comme une valeur ajoutée dans le contexte du renforcement des FAA, comme un soutien à la paix en Angola, à la justice et au progrès.

Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à promouvoir une culture de la légalité, mettant ainsi fin à l'impunité.

Le ministre angolais a dit que bien que le pays vit les effets de la crise économique et financière, l'Exécutif continuera de se concentrer sur la restructuration et la redimensionnement du système de sécurité nationale, conforme aux défis géopolitiques et géostratégiques régionaux, africains et du monde. A son tour, le ministre portugais, João Gomes Cravinho a parlé de la nécessité d'intensifier les relations bilatérales « très positive » pour répondre aux nouveaux défis des industries de défense et de la formation de son effectif.

Le gouvernant souhaite que la coopération soit étendue au niveau politico-diplomatique et de la formation des forces pour les missions de paix régionales et internationales, intégrées par les militaires portugais et angolais. Lors de la réunion, les parties ont discuté des questions liées à la défense et à la sécurité en Afrique et en Europe, des projets communs, la coopération bilatérale et la systématisation du processus de catalogage dans les Forces armées angolaise.