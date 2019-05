Afrique: Santé - L'OMS adopte une résolution sur la transparence des marchés des médicaments

Le projet de résolution, présenté par l'Italie avec le soutien de près d'une vingtaine de pays, a été négocié pendant plusieurs jours à huis clos par les Etats membres, réunis depuis plus d'une semaine pour la 72e Assemblée mondiale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui s'est achevée le 28 mai à Genève, en Suisse.

La semaine dernière, l'OMS avait publié sur son site une version intermédiaire de la résolution. Dans le texte, il était fait mention qu'un petit nombre de pays, dont l'Allemagne, la Suisse, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, demandaient une résolution plus souple. Malgré cela, un consensus a finalement été trouvé, permettant l'adoption formelle du document par les Etats membres. Le texte adopté a été largement atténué, notamment en matière de transparence sur les essais cliniques et sur les coûts de fabrication des médicaments.

Après l'adoption du projet de résolution, ses promoteurs s'en sont félicités parce que le texte final maintient le principe de transparence sur les prix. Le document invite, de ce fait, les Etats à « prendre des mesures appropriées visant à échanger publiquement des informations sur les prix nets ».

Si le projet initial appelait les Etats à « exiger la diffusion des résultats et des coûts des essais cliniques humains », la résolution adoptée, quant à elle, se contente de leur demander de prendre des mesures pour « appuyer la diffusion et une meilleure disponibilité des données sur les résultats et - s'ils sont déjà disponibles publiquement ou fournis à titre volontaire - sur les coûts des essais cliniques humains ».

En outre, la résolution se limite à demander aux Etats d'« améliorer la notification des informations par les fournisseurs sur les produits sanitaires homologués, par exemple les rapports sur les recettes, les prix, les unités vendues, les frais de commercialisation et les subventions ». Pourtant, le projet initial les appelait à « exiger que soient rendues publiques » des informations. La résolution demande aussi aux Etats d'améliorer « la notification publique des informations sur la situation en matière de brevets et l'autorisation de mise sur le marché des produits sanitaires ».

Pour la responsable de la campagne pour l'accès aux médicaments de Médecins sans frontières (MSF), Gaëlle Krikorian, la résolution adoptée était un « premier pas », mais « pas suffisant ». « Alors que les premiers projets de résolution contenaient des termes clairs visant à apporter plus de transparence dans ce secteur opaque, un petit groupe de pays s'y est malheureusement opposé », a-t-elle regretté, accusant le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Etats-Unis et le Japon d'avoir « choisi de placer les intérêts d'une poignée d'entreprises avant les intérêts des gens ».

Signalons que la semaine dernière, près d'une cinquantaine d'ONG, dont MSF et Médecins du monde, avaient lancé un appel en faveur de l'adoption d'une résolution « forte ».