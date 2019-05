Congo-Brazzaville: Action humanitaire - Le Rotary international au service des personnes vulnérables à Enyellé

L'ONG a mené dans la localité une campagne d'actions sanitaires, du 13 au 28 mai, avec pour objectif de dispenser les soins de santé au peuple autochtone qui souffre de la maladie du pian ainsi qu'à la population bantoue du district.

Fruit d'un partenariat entre le gouvernement congolais, l'ONG italienne Ali Pervolare et le Rotary international, la campagne a été lancée au centre de santé intégré d'Enyellé, dans le département de la Likouala, en présence des autorités politiques et administratives locales, des représentants de la société civile et des notabilités traditionnelles.

Le sous-préfet d'Enyellé, Robert Keket, a loué l'initiative du Rotary international qui a pensé à sa circonscription administrative. « C'est déjà pour la quatrième fois que le Rotary Club Brazzaville-centre intervient dans ce district. La dernière action remonte à 2017 et portait sur la remise d'un don d'équipement sanitaires au centre de santé intégré (CSI) d'Enyellé », a-t-il relevé. Il a invité la population à saisir l'occasion de cette campagne d'actions sanitaires gratuite pour se faire diagnostiquer les maux dont elle souffre.

Le médecin chef du district sanitaire d'Enyellé, le Dr Abiguel Matingou, s'est réjoui d'accueillir la mission Rotary-Ali Pervolare. Il a salué le lot de produits pharmaceutiques qu'elle a apporté, avant de déclarer son entière disponibilité à conduire techniquement cette campagne d'actions sanitaires qui, pour lui, est la première depuis son arrivée à la tête de ce district sanitaire. Cette campagne s'est déroulée dans les centres de santé publics dont les agents apportent l'appui technique nécessaire, grâce à l'accord du gouvernement sollicité par le Rotary à cette fin.

Le pian, une maladie bactérienne et non d'origine mystique

Après Enyellé centre et les villages environnants situés sur la route principale Enyellé-Moali, les équipes médicales se sont déployées dans les villages enclavés, où plusieurs cas de pian ont été détectés et traités. Outre le traitement, la mission médicale a également mis l'accent sur la sensibilisation de la population, des chefs de village, à propos de l'origine du pian. Contrairement aux idées reçues dans le milieu des peuples autochtones, le pian n'est pas d'origine mystique mais plutôt une maladie bactérienne facilement soignée avec des antibiotiques, a fait comprendre la mission sanitaire.

Par ailleurs, la mission a formé le personnel médical sur la prise en charge de cette maladie qui gagne du terrain dans ce département et qui attend la mise en œuvre d'un autre Global Grant qui vient d'être approuvé au profit du district sanitaire d'Enyellé, accent particulier sur la lutte contre le pian. C'est une bonne nouvelle, selon un agent du CSI d'Enyellé, qui réagissait à l'annonce, par le représentant du Rotary Club Brazzaville-Centre.

Cette campagne d'actions sanitaires dont la seconde aura lieu dans la Cuvette ouest, notamment à Etoumbi et Mbomo, est financée dans le cadre d'un Global grant. Selon un représentant du Rotary club Brazzaville-centre, la fondation Rotary, les Rotary club de la Sicile en Italie et les fonds spéciaux du district 9150 ont contribué à son financement visant à prévenir et à lutter contre certaines pathologies qui sévissent dans les régions forestières du nord Congo, à l'instar du pian, de la variole de singe, du paludisme et de bien d'autres qui battent le record des consultations.