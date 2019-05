Gabon: Salon Gabon music expo - La première édition démarre demain à Libreville

Le salon international des musiques du monde, organisé par l'association Africa Scène, en partenariat avec Scène Ebène du Cameroun, se tiendra du 29 mai au 3 juin.

Développer la diffusion internationale des spectacles de la nouvelle scène musicale africaine et contribuer à structurer la filière musicale du Gabon, c'est l'ambition de l'événement initié par Afrika Scène, une organisation spécialisée dans le management artistique et le développement de carrière d'artistes émergents en voie de professionnalisation. Ce projet se réalise avec l'appui de Guy-Marc Tony Mefé, directeur artistique de l'association Scène d'Ebène du Cameroun.

A travers Gabon music expo, les organisateurs entendent contribuer à la présence en Afrique centrale de véritables plates-formes de promotion d'artistes, des arts et de la culture africaine ainsi qu'à la mobilité entre les artistes du continent. « On s'est dit qu'on se fédère pour créer un véritable bloc afin de développer notre secteur qui est beaucoup négligé par les autorités de nos pays de la sous-région. Il y a très peu d'espaces d'expression et de promotion des artistes et très peu de soutien de ces autorités et des pouvoirs publics dans ce secteur. On s'est dit que nous mêmes acteurs culturels puissions mettre en place des passerelles pour booster la carrière de nos artistes qui ont beaucoup de talents», a expliqué Kendrick Mboumba, responsable d'Africa Scène.

Douze artistes, sélectionnés sur les cent cinquante qui ont répondu à l'appel à candidature, vont se produire sur la scène du Gabon Music Expo. Il s'agit de Lyenga et Licelv Mauwa (République démocratique du Congo), Papy Anza, Estel Mveng, Marsi Essomba, Tao et Love N'Live (Cameroun), Queen Koumb, Brake, Naneth et Seba (Gabon) et Nelida (Guinée équatoriale).

Outre les spectacles de musique, le Gabon music expo sera aussi marqué par d'autres activités, entre autres, des ateliers de chant (technique vocale) et le digital ainsi que des showcases. L'événement, a indiqué Kendrick Mboumba, est aussi une occasion de détection des jeunes talents qui cherchent à exporter leur musique à l'international. Cinq mille participants dont des programmateurs, exposants et médias y sont attendus au Murmure et à Awax music school, sites choisis pour abriter la première édition de Gabon music expo.