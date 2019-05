Congo-Brazzaville: Transports - Le port autonome de Brazzaville va être doté de nouveaux équipements

Afin de rendre le Port autonome de Brazzaville et ports secondaires (PABPS) plus performants, l'Union européenne (UE) a financé l'achat de quatre grues dont deux de quarante tonnes et deux autres de six. Ce nouveau matériel va remplacer celui qui existe actuellement.

L'infrastructure portuaire sera ainsi en mesure d'offrir à ses clients (armateurs, exploitants forestiers, industriels et négociants), les meilleures conditions d'accès au port de transit des marchandises.

Cette annonce a été faite le 28 mai à Brazzaville, lors de la sixième édition du forum du partenariat UE-Congo auquel ont pris part, le ministre des Transports, Fidèle Dimou, et celle de l'Economie forestière, Rosalie Matondo.

Présidé par l'ambassadeur de l'UE, Raul Matteus Paula, ce rendez-vous était l'occasion de communiquer sur les projets phares que finance le Fonds européen de développement (FED) au Congo.

« Grâce à ces équipements, environ trois mille tonnes de marchandises seront traitables en une journée, sur un kilomètre de quai. La sécurité des personnes et des biens sera aussi renforcée via une circulation sur des quais rénovés et l'utilisation des grues fiables », indique le document sur les réalisations en cours au niveau du PABPS.

Cette rénovation sera également bénéfique dans la mesure où elle facilitera l'approvisionnement en produits vivriers et autres biens de consommation courante de qualité, contribuera à la création des emplois durables, enfin, donnera la possibilité aux riverains de développer des activités commerciales. Au niveau national et international, elle favorisera les investissements.

Notons que c'est dans le cadre d'une convention de financement établie via le dixième FED, que l'UE et le gouvernement congolais coopèrent depuis 2010, pour la réhabilitation du port public autonome de Brazzaville. Vingt-six milliards francs CFA ont été investIs par l'UE pour les réalisations suivantes : études de faisabilité et missions d'expertise, renforcement et rénovation de plus d'un kilomètre, enfin la fourniture des quatre grues.

Outre le port, l'UE finance, depuis 2012, à plus de trois milliards francs CFA, le programme d'appui à la gouvernance et à l'entretien routier. Le but étant de doter le Congo d'un secteur de transports fiable dans le domaine routier.

« Près de 5 200 km de routes nationales du Congo sont désormais accessibles sur le géo portail en ligne, un outil complet permettant d'avoir accès à un ensemble de données officielles sur le réseau routier », a indiqué le directeur des études, de la surveillance et de la programmation à la direction de l'entretien routier, Hubert Koua.

D'autres projets portent sur la construction d'un port de pêche industrielle à Pointe-Noire, sur la gouvernance des ressources halieutiques, sans oublier l'appui qu'elle apporte déjà dans la mise en œuvre de l'accord de partenariat volontaire dans le pays.

« Il était question de faire découvrir toutes les facettes de notre partenariat diversifié. Nous rentrons dans la phase des projets importants. Les quais qui sont déjà sur le point d'être déployés vont donner une impulsion majeure à la gestion du port », a déclaré l'ambassadeur Raul Matteus Paula.

« Nous sommes dans une phase importante de notre partenariat riche et vaste. Nous sommes à la veille d'une nouvelle programmation de l'UE avec l'Afrique. Il y aura des enjeux majeurs sur l'environnement et les changements climatiques. On va aussi aider le Congo à diversifier son économie », a-t-il conclu.