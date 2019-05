Maroc: Rester droit toute la journée favoriserait le mal de dos

On a la fâcheuse habitude de se forcer à garder le dos bien droit toute la journée devant son écran d'ordinateur. Pourtant, ce ne serait pas le meilleur moyen d'éviter les douleurs dorsales.

Éviter la position assise le dos tout droit

Le but du jeu est tout simplement d'éviter les douleurs au dos. C'est en effet le grand mal de notre époque où, assis une grande partie de la journée sans bouger, nos muscles se crispent et notre dos souffre. Et s'il existait d'autres solutions que de se ruer chez son kiné lorsque la douleur est devenue insupportable ou d'avaler (trop) d'anti-douleurs ? C'est en tout cas l'avis d'un spécialiste en la matière.

Le docteur Srour, kinésithérapeute et ergonome, est auteur de « Même pas mal ! Le guide des bons gestes et des bonnes postures » aux éditions First. Dans sa réflexion, il indique à tous ceux qui souffrent du dos, de ne pas se cantonner à la simple position assise bien droite, des heures durant, devant son écran. Dans ce cas précis, ce sont toujours les mêmes muscles qui travaillent. Changez de réflexe : bougez !

Changer de position régulièrement

Le mouvement pour éviter les douleurs faisait d'ailleurs également partie de la dernière campagne de publicité de l'Assurance-maladie. Pour éviter les crispations de certains muscles, changez de position, relaxez-vous, soufflez, marchez, levez-vous, faites des pauses régulières, mettez-vous sur les pointes, levez les bras et profitez-en pour vous dégourdir les jambes. Et n'oubliez pas d'adapter votre poste de travail pour être installé au mieux.

« De manière générale, il est d'abord essentiel de rehausser l'écran à la hauteur de vos yeux. Si celui-ci est trop bas, comme c'est souvent le cas avec les ordinateurs portables, vous aurez tendance à vous enrouler sur vous-même et vous ressentirez des douleurs », prévient Frédéric Srour.

Le spécialiste rappelle aussi qu'il est nécessaire de bouger pour solliciter le plus de muscles possible, détendre ceux qui travaillent le plus et favoriser une meilleure circulation du sang dans tout l'organisme.