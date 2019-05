Congo-Kinshasa: «Sur le Brasero de l'avenir» Ben Kamanda - "Ce livre nous permet de mettre le passé et le présent de côté, pour avoir un avenir meilleur"

L'atelier pour le leadership, l'excellence et la formation (ALEF), a organisé le samedi 25 mai dernier, une activité de lecture à la Halle de la Gombe, à Kinshasa.

Au cours de cette manifestation, Ben Kamanda, écrivain, poète et artiste de la République démocratique du Congo, a présenté son nouveau livre en présence des passionnés de la littérature. «Sur le Brasero de l'avenir» est un recueil de poésie et slams. Cet ouvrage parle essentiellement de l'avenir où l'auteur s'explique sur l'importance de mettre le passé et le présent de côté, pour envisager un avenir meilleur.

Cette activité a fait appel à plusieurs personnes de domaines différents. Egalement poète et parolier, c'est dans sa peau d'écrivain que Ben Kamanda a donné naissance à ce nouveau chef d'œuvre présenté devant la communauté scientifique, académique et des chercheurs. L'auteur a déjà reçu plusieurs prix notamment, celui décerné par la fondation Bruno Muamba le 25 avril 2009. "Ce roman a 2 mots clés qui sont aussi des images. Ces mots sont Avenir et BRASERO. Parlant de l'avenir, c'est demain, le jour suivant ou plus tard, mais il dépend du contexte. Il peut signifier moi, toi, lui, etc. Et par contre, le terme brasero veut dire, sacre. Mais, il peut symboliser la cuisson, la préparation. Sur ce, On ne peut pas vivre ou être en forme si on ne mange pas. Donc, pour rester en vie et bénéficier de l'avenir, l'être humain est dépendant du brasero", explique-t-il.

Et si on mélange ces 2 concepts ensemble, selon lui, quand on dit brasero de l'avenir, c'est en d'autres termes préparer l'avenir, organiser ou visiter l'avenir. Le but de ce livre est de faire voir aux gens, l'importance de mettre de côté le passé et le présent, pour envisager un avenir meilleur.

Ben Kamanda précise que cet ouvrage qui s'ajoute à sa liste, n'est pas la dernière. Il assure, cependant, produire encore des belles réflexions scientifiques pour permettre à la grande communauté des intellectuels congolais, de pouvoir s'enrichir davantage dans le domaine de la culture et de la littérature.