Cote d'Ivoire: Devenez la jeune personnalité africaine de l'année!

Les Prix Africa 35.35 récompensent 35 personnalités de moins de 35 ans de l'Afrique ou de la diaspora africaine qui comptent des réalisations exceptionnelles dans leurs communautés.

L'Association 3535 lance un appel à candidatures pour ses " Prix Africa 3535 " en vue de mettre à l'honneur trente cinq talents de moins de trente-cinq : des patrons de start-up, des innovateurs, des chercheurs mais aussi des artistes, des acteurs de la sphère littéraire ou des cadres d'entreprise, toute une jeune garde ambitieuse qui se veut être les leaders africains de demain.

La cérémonie de remise des Prix se déroulera du 24 au 25 Novembre 2019 inclus, au sein de l'établissement "Swiss Spirit Hotel & Suites Alisa Accra", au Ghana et leur séjour comprendra en outre, un programme de leadership et de cohésion avec les lauréats qui rencontreront de nombreuses personnalités. A cette occasion, un Super Prix de la Jeune Personnalité Africaine de l'Année sera désigné parmi les 35 lauréats et recevra une dotation financière .

Fondé en 2016, anciennement connue sous l'appellation "Francophonie 3535", ce palmarès a primé en 3 ans 105 jeunes issus de 29 pays.

L'appel à candidatures des Prix Africa 35.35 est ouvert jusqu'au 30 Juin 2019 sur www.africa3535.com

Les 13 catégories primées

- Agriculture et Agri Business - Arts, Culture et Mode - Blog et Innovation Média - Cadre d'Entreprise - Education - Entrepreneuriat - Entrepreneuriat dans les médias - Interprétation Cinéma - Musique - Personnalité Radio, TV ou Internet - Plaidoyer et Action Communautaire - Service Public - Technologie