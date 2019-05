Egypte: L'arbitre égyptien Gehad Grisha suspendu pour six mois par la CAF

Dakar — La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé ce mardi dans un communiqué la suspension pour six mois de l'arbitre égyptien Gehad Grisha, qui a officié lors de la manche aller de la finale de la Ligue africaine des champions ayant opposé le Wydad de Casablanca à l'Espérance de Tunis (1-1).

"La Commission des arbitres de la Confédération Africaine de Football a décidé de suspendre M. Gehad Grisha pour une période de six (06) mois en raison de mauvaises performances", écrit la CAF dans un communiqué.

A travers cette décision, la CAF prive aussi l'arbitre égyptien de la CAN 2019 qui aura lieu dans son pays du 21 juin au 19 juillet.

Dans un courrier envoyé à la CAF, le club marocain avait fustigé la prestation de l'arbitre égyptien, invoquant "plusieurs erreurs" ayant eu un impact sur le résultat final de la rencontre.

Le club casablancais a notamment évoqué un but "non validé par l'arbitre, un penalty non sifflé et un carton jaune non accordé au capitaine de l'EST, Khalil Chemmam, en raison d'un tacle sur (son joueur) Walid El Karti".

Le WAC a également demandé à la CAF "la validation du but (47e) refusé par la VAR, et le changement du score à 2-1, ainsi que l'ouverture d'une enquête sur l'arbitre égyptien", rapportent les médias marocains citant le communiqué du club casablancais.

Selon les mêmes médias, l'Espérance de Tunis qui a pourtant réussi un bon résultat avec le nul 1-1 chez l'adversaire, a aussi exprimé son mécontentement "envers l'arbitre égyptien qui a distribué plusieurs cartons jaunes qui vont priver certains joueurs de participer au match retour".

La CAF a opposé une fin de non-recevoir à ces demandes en désignant pour la manche retour le Gambien Papa Bakary Gassama, récusé par le club tunisien qui va recevoir au stade de Radès, ce vendredi.