Niger: Financement des Mpme - La Boad alloue 10 milliards de FCfa à Boa Niger

La Banque ouest africaine de développement (Boad) met à la disposition de la BOA Niger une ligne de refinancement de 10 Milliards de FCFA en faveur du financement des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (Mpme).

Selon un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), Bassary Touré, Vice-président de la Boad et Sébastien Toni, directeur général de la Bank Of Africa (Boa) Niger, ont procédé à la signature d'un contrat de prêt aux termes duquel, la Boad met à la disposition de la Boa Niger, une ligne de refinancement d'un montant de 10 milliards de FCFA.

«Ce concours s'inscrit dans le cadre du 3ème Programme entrepris par la Boad et son partenaire allemand la KfW, visant à soutenir via le canal du secteur financier, les Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) de l'UEMOA en finançant leurs investissements, dans le but d'augmenter leur productivité, leur compétitivité et leur contribution à la création de richesses et d'emplois dans la zone UEMOA », lit-on dans le document.

Travaillant ensemble depuis 1994 notamment en tant que partenaires dans le cadre du cofinancement de projets d'investissements d'envergure, (la Nouvelle Cimenterie du Niger, l'Hôtel Bravia et le pont Diori Hamani, entre autres), les deux institutions amorcent un nouveau tournant dans leur coopération par la mise en place de cette ligne de refinancement.

Cette opération porte le volume global des lignes de refinancement octroyées par la Boad aux institutions financières nationales, à 300 058 M FCFA pour 93 opérations.