Congo-Kinshasa: Polémique sur le coût des obsèques d'Etienne Tshisekedi

Obsèques d’Etienne Tshisekedi à Bruxelles

A 24h du retour annoncé de la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi à Kinshasa, un vent de polémique sur le coût de ses obsèques se lève en RDC. En mars dernier déjà, un document signé du directeur de cabinet du chef de l'Etat, selon lequel le coût du seul monument funéraire érigé en l'honneur d'Etienne Tshisekedi s'élèverait à 2,5 millions de dollars sans compter les frais des obsèques, avait jeté un froid. Les autorités, discrètes sur le sujet, n'ont jamais confirmé officiellement ce chiffre, tandis qu'une source à la présidence parle de « spéculations ».

Sans se prononcer clairement sur le montant global, Lenga Moss, porte-parole du comité d'organisation des obsèques, estime que ce coût est dans la même fourchette que pour des personnalités telles que Laurent Désiré Kabila.

A ses yeux, compte-tenu de l'apport d'Etienne Tshisekedi, notamment au combat pour la démocratie dans le pays, ce n'est pas indécent. « Le plus gros du budget pour cette inhumation s'inscrit dans la fourchette qui a été utilisée par le Trésor public pour le financement des obsèques de personnalités, comme Laurent Désiré Kabila ou d'autres personnalités qui ont servi l'État, nous explique t-il.

Une fourchette qui va de 2 millions à 6 millions, à peu près, me semble-t-il. Mais ce que je veux surtout dire, c'est qu'une personnalité comme Etienne Tshisekedi est un grand commis de l'État. On a souvent tendance à l'oublier. Mais c'est lui qui a été le premier recteur de l'Ecole nationale de Droit et d'Administration de ce pays, il a été Premier ministre. Et il est prévu dans des textes qu'un grand serviteur de l'État puisse être inhumé avec tous les honneurs dus à son rang.

Je peux comprendre que la situation du peuple soit une situation catastrophique, mais les deux choses pour moi ne sont pas comparables. Ce n'est une question de coût, c'est avant tout une question de personnalité.

L'œuvre, les sacrifices d'Etienne Tshisekedi pour que la démocratie puisse advenir, sont d'une telle ampleur qu'il serait indécent de l'enterrer à moindre coût ».

De trop lourdes dépenses pour la Lucha

Mardi, un document a fuité sur les réseaux sociaux, indiquant que la retransmission des obsèques à la télévision nationale pourrait coûter, à elle seule, 52.000 dollars.

Selon le mouvement citoyen la Lucha, ces lourdes dépenses n'honorent pas la mémoire de l'ancien chef de file de l'UDPS. « Nous, la Lucha, nous ne nous opposons pas à honorer la mémoire d'Etienne Tshisekedi. Nous nous opposons sur le montant exorbitant qu'on utilise...

Le pays traverse une situation qui n'est pas bonne financièrement. Et Tshisekedi disait toujours : « Le peuple d'abord ».

La bonne façon de l'honorer c'est de faire connaître au peuple congolais qui était Tshisekedi, quelles étaient ses valeurs. Et s'ils peuvent même construire des écoles qu'on va appeler « Tshisekedi », des routes, qu'on va appeler « Tshisekedi » et des ronds-points qui vont porter le nom de Tshisekedi, ça va être une bonne façon de l'honorer et il sera gravé dans la mémoire des Congolais ».