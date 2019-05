Congo-Brazzaville: Département du Pool - Plus de mille quatre cents ménages recevront des kits agricoles

Le matériel destiné aux bénéficiaires a été remis symboliquement, le 28 mai à Brazzaville, à la ministre des Affaires sociales et de l'action humanitaire, Antoinette Dinga-Dzondo, par le représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), Maleye Diop.

Le don s'inscrit dans le cadre du lancement de la deuxième phase de distribution du matériel agricole aux ménages en situation de vulnérabilité. Le lot est composé, entre autres, de motopompes, moulins pour foufou, tuyaux d'aspiration d'eau, tuyaux d'arrosage, ombrières et bâches thermiques de serres, doubles paires d'arceaux de jardin pour le montage de serres de 2,20m...

Il s'agit des équipements agricoles à usage collectif et seront destinés aux différentes communautés reparties dans huit districts du Pool, à savoir Goma Tsé-Tsé, Mbandza-Ndounga, Kinkala-district, Mindouli, Kimba, Mayama, Kindamba et Vindza.

Ce don aidera ces personnes vulnérables à retrouver les capacités de refaire leurs plantations détruites durant le conflit armé de 2016. « L'appui du Pnud pour cette opération est ponctuel et s'inscrit dans le cadre du développement. Nous espérons que ce matériel sera utilisé à bon usage et aidera la population bénéficiaire à reconstruire progressivement son actif agricole », a souligné Maleye Diop.

Financée par le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires (Cerf), cette assistance vise à contribuer au retour de la paix et de la cohésion sociale dans cette partie du Congo. Elle vise également à rétablir le dialogue communautaire et à permettre la relance les activités économiques locales. La distribution de ces outils est confiée à l'ONG Action de secours d'urgence et de développement humanitaire (Asudh).

La formation des bénéficiaires constitue un autre défi, estime-t-on du côté du gouvernement. « La culture sous cerf est une nouvelle façon de travail plus productive mais, elle nécessite une formation. Pour cela, l'Asudh nous aidera dans la distribution et la formation de la population pour l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance de ces nouveaux équipements », a indiqué Antoinette Dinga-Dzondo

Notons que la première phase de l'opération de distribution du matériel avait eu lieu le 26 avril dernier, à Kinkala, le chef-lieu du département du Pool.