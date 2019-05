Burkina Faso: Groupe scolaire La Dignité - En attendant les résultats du BEPC et du BAC...

Le moins qu'on puisse dire est que le pari de la conduite intégrale des activités pédagogiques, scolaires et parascolaires a été brillamment relevé par tous les acteurs concernés dans les deux établissements d'enseignement poste-primaire, secondaire et laïc, officiellement reconnus par l'État burkinabè. Et ce, dans un contexte national particulièrement difficile notamment sur le plan sécuritaire.

Les trois rendez-vous annuels majeurs entre l'administration, les enseignants, les parents d'élèves et les élèves ont été entièrement respectés. Il s'agit de l'organisation des cérémonies des 1er, 2ème et 3ème trimestres conformément à l'engagement pris par le Fondateur Amadé Adama Soro au début de l'année scolaire qui s'achève.

Des cérémonies au cours desquelles, les meilleurs élèves de chaque établissement, le personnel enseignant et administratif ont reçu des prix d'encouragements et des attestations de reconnaissance.

La cérémonie du troisième trimestre ou la cérémonie d'au revoir...

A l'instar des deux précédents, celui du troisième trimestre a également tenu toutes ses promesses: un très bon taux de passage dans les classes intermédiaires dont certaines ont atteint le taux de 100%( la classe de la 1ère D à La Dignité Boromo), des manifestations parascolaires : culturelles, éducatives et sportives notamment le premier concours en anglais organisé par le Club d'anglais de La Dignité Boromo dont les trois premiers ont reçu des prix d'encouragement.

Quant aux compétitions sportives notamment footballistiques inter-établissements et inter-classes, de véritables talents individuels et collectifs aux conditions physiques et techniques extraordinaires parmi les pensionnaires de la Dignité ont pu être décelés.

Cette même note de satisfaction, a été également constatée au niveau des prestations artistiques et littéraires.

Des élèves de la Terminale A, ont déclamé des poèmes et des slams grandiloquents, joué des pièces théâtrales magistrales, réalisé des ballets et des play-back époustouflants au son de mélodies très variées alliant ambiance facile et rythme reggae, réalisées par l'artiste-musicien burkinabè, Rapaogwende Abel Sawadogo en développant des thématiques chères à La Dignité comme l'intégrité, la probité, le courage, l'amour de la patrie, la discipline et l'ardeur au travail, etc...Des thématiques qu'on retrouve, d'ailleurs, dans l'hymne de la Dignité...

Une pluie de livres

Plus de 300 livres et romans ont été distribués aux différents lauréats ainsi qu'aux enseignants et aux membres de l'administration des deux établissements.

Parmi ses livres figurent trois romans de l'écrivain professionnel burkinabè Adama Amade Siguire, ceux de la jeune écrivaine burkinabè Roukiéta Rouamba. Des livres dont l'acquisition a été faite par le Fondateur dans le but d'encourager les auteurs et susciter l'amour de la lecture chez les bénéficiaires.

Un autre lot de livres exclusivement en anglais est offert cette fois-ci gracieusement par l'association Books for Africa à travers son représentant Monsieur Yves Boukari Traore, une connaissance parentale du Fondateur.

Une bourse d'une année pour la meilleure élève du Complexe La Dignité

A la proclamation des résultats des évaluations et des compositions à la fin de l'année scolaire 2018-2019, Nafissatou Ingrid Kouraogo, élève de la classe de 6è de La Dignité Boromo, a obtenu le meilleur classement annuel avec 18/20 de moyenne. Un résultat exceptionnel qui motivé la décision du Fondateur d'accorder une bourse d'une année pour cette élève exemplaire aussi bien sur le plan scolaire que sur le plan de la discipline. Tout le contraire d'un élève de la Dignité Ouagadougou qui, arrivé premier de sa classe, s'est vu disqualifié pour la réception de son prix pour indiscipline caractérisée, selon les termes du conseil des classes de fin d'année.

A présent, tous les yeux pour ne pas écrire les méninges sont rivés sur les dates du 6 et du 21 juin 2019 pour les épreuves écrites du premier tour respectivement du BEPC et du BAC session 2019.

Direction de la Communication et des Relations publiques