Burkina Faso: Lutte contre l'Insécurité - Le rôle et la place de la communication discutés à l'ISTIC

Les étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication (ISTIC), ont organisé à Ouagadougou, du 23 au 25 mai 2019 une rencontre d'échanges sur la situation sécuritaire dans le cadre de leurs 72 heures.

Le Burkina Faso est confronté à une insécurité depuis quelques années plombant le développement socio-économique du pays. C'est dans ce contexte que les étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication (ISTIC) ont échangé lors de leurs «72 heures » sur la situation du pays et partager leurs idées avec des personnes ressources et des camarades venus d'autres établissements. La rencontre avait pour objectif de réfléchir sur les défis sécuritaires du Burkina Faso et sur le rôle et la place des professionnels de l'information et de la communication dans la lutte contre le terrorisme au Burkina. «Cette année, nous avon,s de façon collégiale, décidé de focaliser toute l'attention sur la situation de l'heure au Burkina, en s'interrogeant sur le rôle et la place des professionnels de l'information et de la communication dans le contexte actuel de notre pays, dominé par les attaques de tous genres par des groupes armés et récemment marqué par des conflits intercommunautaires», a déclaré le délégué de l'ISTIC, Gnarkité Dah.

Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale, Siméon Sawadogo, s'est réjoui de se retrouver dans ce creuset, qui permet d'avoir des professionnels aguerris de l'information et de la communication. Il a remercié les étudiants pour le choix porté sur la thématique de la sécurité. «Il est très important que nous soyons face à l'insécurité, au terrorisme et aux conflits intercommunautaires. Pour cela, il faut que nous nous demandions comment éradiquer la violence et faire régner la paix, le vivre-ensemble et la cohésion sociale pour le développement de notre pays», a souhaité le ministre. Il a invité les étudiants à acquérir suffisamment les connaissances car, la communication qu'elle soit orale ou écrite, est un levier important pour la société.