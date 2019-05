Burkina Faso: Une crise en gestation à la mine d'or de Youga ?

Une crise en gestation à la mine d'or de Youga ?

La situation serait critique à la mine d'or de Youga (BMC/Youga). De ce qui est parvenu à Kantigui, une partie du personnel et la direction générale de la mine ne sont pas en odeur de sainteté. Dans les faits, le personnel dénonce le non renouvellement des contrats de travail arrivés à terme et des mises à la retraite pour «diminuer les charges de personnel». Alors que dans le même temps, de nouveaux recrutements d'expatriés se feraient avec des Contrats à durée indéterminée (CDI) contre des Contrats à durée déterminée (CDD) pour la plupart des nationaux.

En réponse à ces préoccupations, les plaignants auraient été traités de «xénophobes». La source de Kantigui a même précisé que le Syndicat des travailleurs de la géologie, des mines et des hydrocarbures est entrée dans la danse pour attirer l'attention des premiers responsables de la mine sur un «manque de communication» et une «interruption inexpliquée» des rencontres périodiques entre le personnel et l'administration. Le syndicat redoute un conflit et appelle la direction générale à engager des débats francs avec le personnel pour trouver des solutions. Pour sa part, Kantigui espère que la mine qui a été secouée par une crise pendant la Transition en 2015 ne va pas retomber dans ces travers. Il appelle donc les différentes parties à privilégier le dialogue pour trouver un terrain d'entente.

Conclave de la SOBROL en novembre prochain

La Société burkinabè d'oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico faciale (SOBROL) organisera, les 28 et 29 novembre 2019 à Ouagadougou, son 7e congrès. Selon la source de Kantigui, 300 congressistes venant du Burkina Faso et d'ailleurs discuteront des nouvelles pratiques en ORL et chirurgie cervico-faciale. Au programme de cette rencontre, il y aura des conférences, des symposiums et des communications axés sur les surdités, les cancers ORL et les pathologies naso-sinusiennes. Kantigui souhaite plein succès aux travaux de ce congrès qui permettront un échange d'expériences, aussi bien dans le domaine de la prise en charge curative que dans la prévention des pathologies.