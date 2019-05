Sénégal: Mondial U20 - Le Sénégal veut terminer en beauté

Après avoir assuré leur qualification en huitièmes de finale de la Coupe du Monde U20, les Lionceaux de la Téranga affronteront le pays hôte, la Pologne ce mercredi au Lodz Stadium à partir de 17h30 (GMT).

Les coéquipiers d'Amadou Sagna jouissent d'une avance confortable de trois points dans le Groupe A avant ce dernier rendez-vous de cette phase de groupes. Pour le sélectionneur des vice-champions d'Afrique en titre U20, Youssouph Dabo, le Sénégal va jouer face au pays hôte pour gagner et terminer la première phase du tournoi en beauté et finir avec neuf points. « Nous savons que ce sera très difficile mais nous avons étudié la Pologne et son jeu et nous mettons notre stratégie en place pour être prêt le jour J » a déclaré l'entraineur sénégalais avant d'ajouter : « Il n'y a pas de petit match dans ce genre de compétition et c'est à nous de créer la sensation et de jouer à fond tous nos matches ».

Coté polonais, après un faux pas en ouverture, les hôtes ont rapidement corrigé le tir en dominant Tahiti, au terme d'une soirée radieuse pour leurs supporters. Les poulains de Jacek Jan Magiera défieront les vice-champions d'Afrique pour une place en huitièmes.