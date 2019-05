Mali/Afrique du Sud: Mondial U20 - Le Mali et l'Afrique du Sud pour se relancer dans la compétition

Après un début en demi-teinte pour le Mali, champion d'Afrique U20 en titre et l'Afrique du Sud lors de la première journée, Aigles Juniors et Bafana Bafana auront tout à faire ce mardi lors de la seconde journée, respectivement face à l'Arabie Saoudite et à la république de Corée.

Pour le groupe E de la compétition qui se déroule en Pologne, le stade de Gdynya abritera la confrontation des mal classés entre le Mali et l'Arabie Saoudite pour une place aux cotés de la France et se rapprocher des huitièmes de finale. Après un premier match nul (1-1), sur un goût de défaite, face au Panama lors de la première journée, les protégés de Mamoutou Kané espèrent rattraper le coup. « Je ne suis pas content du partage de points face au Panama lors de la première journée qui me semble un peu comme une défaite puisqu'on méritait de gagner comme on le souhaitait » dira le technicien malien avant d'ajouter : « Le plus important maintenant, et pas seulement pour le prochain match contre l'Arabie Saoudite, est de travailler sur notre secteur offensif. L'équipe ne pense pas à l'Arabie Saoudite, il y a deux matches qui nous restent en phase de poules et nous devons y penser. Si nous travaillons correctement, nous aurons beaucoup de chances de gagner ».

Pour leur part, les Sud-africains dos au mur dans le groupe F, affronteront l'autre mal classé de la poule, la République de Corée dans un match qui n'accepte pas le partage de points pour une place aux huitièmes de finale.

Battus par l'Argentine (5-2), les Bafana Bafana juniors joueront leur dernier va-tout ce mardi à Tychy stadium comme le confirme leur entraineur SENONG Thabo. « Il est regrettable que nous ayons perdu notre premier match contre l'Argentine, qui est une très bonne équipe malgré que nos joueurs aient tout donné pour ce match. Tout n'est pas perdu, car nous avons encore six points à jouer dans les deux derniers matches » a-t-il indiqué avant d'ajouter : « Nous affrontons la République de Corée lors de notre deuxième match de groupe, qui a également subi une défaite lors de son premier match. Vous pouvez être sûr que ce ne sera pas un match facile, cependant, nous nous battrons jusqu'au bout pour un résultat positif ».

Il y a lieu de rappeler que le match Mali- Arabie de Saoudite aura lieu à partir de 18h30 (GMT) à Gdynya alors que la rencontre Afrique du Sud- République de Corée est prévue également à partir de 18h30 (GMT) au Tychy Stadium.