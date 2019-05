Cote d'Ivoire: La liste des Eléphants pour la CAN 2019 - Le cas Gervinho

Yao Kouassi Gervais alias Gervinho sera-t-il le grand absent sur la liste que va publier aujourd'hui le sélectionneur des Eléphants pour la Can 2019 ?

Difficile d'y répondre Cependant quel que soit le sort que connaitra le champion d'Afrique 2015, le cas Gervinho suscite une grosse polémique au sein de l'opinion nationale : Si le talent de l'ex capitaine des Eléphants reste impact, la situation de Gervinho ne lui confère plus le statut de joueur indispensable dans le contexte actuel : le joueur n'a plus porté le maillot des Eléphants depuis que Kamara Ibrahim s'est installé sur le banc. Pourquoi l'ex capitaine des Eléphants s'est-il éloigné du groupe malgré son excellente forme du moment avec son Club (Parme Fc) ? Là-dessus, le sélectionneur des Eléphants n'a jamais donné une explication claire là-dessus. Gervinho aurait-il personnellement pris la décision de marquer une pause avec les Eléphants ? Le successeur de Wilmots a dû faire sans Gervinho pour parvenir à la qualification aux phases finales. Cela devrait justifier son absence du groupe pour cette Can 2019 en Egypte ? Sur la question, les avis sont partagés.

Pour les uns, Gervinho mérite bien sa place du groupe au vu de l'enjeu. Et quelques-uns de ses coéquipiers n'ont pas hésité à le faire savoir. Max Gradel fut le premier à réclamer la présence de son coéquipier. « On espère le revoir parmi nous. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup fait et donné au football et à la nation ivoirienne. C'est important qu'il se sente bien. On espère qu'il sera parmi nous » avait souhaité le sociétaire de Toulouse : Didier Drogba, l'ex capitaine et meilleur buteur des Eléphants, a pris fait et cause pour son ex coéquipier. « Nous avons une très belle équipe avec de très bons joueurs. On a Pépé ; Gradel ; Zaha.. Gervinho aussi un joueur clé de la sélection.

Il devrait être sélectionné car il a encore beaucoup de choses à apporter à cette équipe.» affirme la star du football ivoirien : Gervinho, justement, n'a rien perdu de sa verve. La preuve, il a été désigné meilleur joueur de Parme puis a marqué 11buts et 4 passes décisives : La belle forme du joueur serait le seul critère de sélection ? D'autres sont catégoriques ; Gervinho a compromis sa place dans le groupe. Les tenants de cette thèse ; estiment que Kamara Ibrahim a eu le temps de bâtir son équipe avec un nouvel état d'esprit ; l'ancien défenseur du Stade d'Abidjan devra continuer sur sa lancée en conservant son groupe. C'est un nouvel état d'esprit : «C'est une équipe en construction dont l'objectif est la Can 2023.

La sélection ce n'est pas l'addition des meilleurs joueurs mais des joueurs complémentaires ayant un esprit de cohésion. Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a laissé Ribery puis Benzema ; mais cela ne l'a pas empêché de remporter le trophée mondial » a fait savoir un journaliste sportif sous le sceau de l'anonymat qui ajoute qu'il serait frustrant de laisser tomber des joueurs qui se sont battus pour la qualification et prendre ceux qui n'ont pas été là. Cela peut avoir un impact sur le groupe. Les avis étant ainsi partagés, il appartiendra au sélectionneur de prendre ses responsabilités et d'assumer, par la suite, quel que soit le résultat : C'est aussi ça un sélectionneur.