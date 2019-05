Cote d'Ivoire: Election présidentielle de 2020 - Le PIT met en mission ses militants pour la victoire du RHDP

Le secrétaire général du Pit, Mermoz Kouassi Kouadio, a entrepris, le samedi dernier, une tournée, au nord du pays.

But visé : resserrer les rangs et mettre en ordre de bataille les militants et sympathisants en vue d'une large victoire du Rhdp lors des échéances électorales en 2020. Il a investi le terrain pour, à la fois, expliquer le bien-fondé de la création du parti unifié et demander la pleine et entière implication de ses militants au processus de la mise en place des structures du Rhdp. «J'exhorte, impérativement, tous les militants du Pit à se mettre à la disposition du Rhdp unifié, d'être toujours mobilisés au niveau des trois régions que compte l'ex-district des savanes, à savoir : le Poro, le Tchologo et la Bagoué, en vue d'une écrasante victoire en 2020 », lance, à la cantonade, Mermoz Kouassi Kouadio.

Le secrétaire général du parti a demandé à ses militants de redoubler de vigilance face à ceux qu'il qualifie de «vendeurs d'illusions et de trouble-fête ».

Il a, au cours cette tournée de mobilisation, rappelé que le Pr Séka Séka Joseph, président du Pit, est sur la même longueur d'onde avec le patron du Rhdp, Alassane Ouattara : « Notre président a adhéré aux idéaux prônés par le parti unifié, à savoir la cohésion sociale, la paix et le développement participatif et un avenir radieux pour la Côte d'Ivoire », fait savoir Mermoz Kouassi.

Il a ensuite dressé le bilan de l'actuelle équipe dirigeante du Pit : « Nous revendiquons, avec fierté, 34 fédérations sur l'ensemble du territoire national. Ce qui nous confère une forte implantation et un rayonnement sur le plan national », se réjoui-t-il.

Pour Yéo Issouf et Sylla Mamadou, tous deux fédéraux Pit, respectivement de Ferkessédougou et Korhogo, cette rencontre ne fait qu'enfoncer une porte déjà ouverte. « Nous sillonnerons hameaux, campements et villages pour vanter le bon "produit" Rhdp qui est, indiscutablement, l'espoir d'une Côte d'Ivoire qui gagne afin de préparer activement la victoire de 2020 », ont-ils promis.

Ces deux responsables locaux ont présenté quelques doléances. Celles-ci se résument en l'acquisition de moyens de mobilité et d'appui social.

La délégation qui était conduite par le secrétaire général, était composée, également, de Doumbia Kader, fédéral d'Abobo et de la vice-présidente des femmes, Délaclé Alice.