Afrique de l'Ouest: Grand prix des transports de l'Afrique de l'Ouest - Rendez-vous pris pour les 26 et 27 septembre

Diaby Ibrahim et Mamadou Dosso, respectivement président du Haut conseil des entreprises de transport de Côte d'Ivoire (Hcetci) et de l'Union des consignataires et armateurs de Côte d'Ivoire (Ucaci), ont présidé, le 28 mai, à l'Hôtel du District au Plateau, la cérémonie de lancement officiel de la 6e édition du Grand prix des transports de l'Afrique de l'Ouest qui se tiendra les 26 et 27 septembre, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

L'évènement est organisé autour du thème : " Les transports, véritable gisement d'emploi jeunes ". À cette occasion, Diaby Ibrahim a souligné l'importance que revêt l'évènement qui promeut la reconnaissance des mérites des acteurs des transports.

« C'est une action qui amène les transporteurs à redoubler d'effort, en termes d'amélioration de la qualité du service, de respect des normes et de conquête de nouveaux marchés hors de nos frontières », a-t-il expliqué. Quant à Mamadou Dosso, il a relevé la justesse dans le choix du thème central de l'édition 2019 du Grand prix des transports de l'Afrique de l'Ouest. Les décideurs et les acteurs sont tous interpellés et doivent se mobiliser afin de permettre aux États d'en tirer le meilleur parti en termes de création d'emplois pour les jeunes.

Pour sa part, Auguste Danoh, président du Marché et awards des transports de l'Afrique de l'Ouest (Matao) et président du Comité d'organisation, a expliqué que l'édition 2019 est le rendez-vous de la « consécration », parce que le concept a réussi à trouver sa place dans le concert des évènements qui compte dans le secteur des transports, malgré les nombreux obstacles qu'il a fallu lever. Mais également à cause « de la crédibilité, la pertinence et la qualité des distinctions et des lauréats, en plus de sa dimension sous-régionale et de la confiance que les autorités lui accorde ».