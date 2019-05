Cote d'Ivoire: Service Civique - Le secrétaire d'Etat invite les préfets à sensibiliser les populations aux valeurs du civisme

Le secrétaire d'Etat en charge du Service civique invite les autorités préfectorales à sensibiliser la population aux valeurs du civisme.

«Je les exhorte, en cette période où les élections de 2020 cristallisent les passions, à parcourir les villages pour sensibiliser les populations aux valeurs civiques et citoyennes pour une paix durable en Côte d'Ivoire», a déclaré Siaka Ouattara à Adzopé, première étape d'une tournée de sensibilisation, dans la région de la Mé, les 24 et 25 mai.

Pour lui, le civisme constitue un vaste chantier que l'Etat a décidé de prendre à bras-le-corps. «Le gouvernement continuera de travailler pour mieux inculquer le civisme aux Ivoiriens. En témoignent, les différents centres de service civique qui se sont ouverts et continuent de s'ouvrir dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire», a indiqué le premier responsable en charge du civisme.

Siaka Ouattara a aussi exhorté les populations, notamment celles d'Agou (2e étape de sa tournée) à s'investir dans la promotion des valeurs civiques et citoyennes. Il les a surtout incitées à adopter et à cultiver la tolérance, le pardon et la solidarité. Il a demandé, en outre, que les textes, les symboles de l'Etat et des autorités qui les incarnent soient rigoureusement respectés.

Dans la même veine, il a insisté sur la paix. Dans ce sens, l'autorité a demandé aux Ivoiriens de mettre tout en œuvre pour s'approprier les notions chères à la Côte d'Ivoire : l'union, la discipline et le travail. Il a insisté sur la non-violence. «Nous devons sans relâche, trouver des solutions en dehors de la violence. Nous devons constamment trouver des solutions consensuelles. On doit recourir à la justice, fondement d'une nation», a-t-il conclu.

Dans les localités qui ont accueilli le secrétaire en charge du Service civique, les autorités administratives, politiques et coutumières, ainsi que les associations de jeunes et de femmes se sont fortement mobilisés. Pour joindre l'acte à la parole, des groupes de jeunes et de femmes ont fait le tour des marchés pour sensibiliser au civisme fiscal. Ils ont organisé aussi des opérations coups de balai pour rendre leurs villes propres.