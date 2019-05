Cote d'Ivoire: Rencontre entre la dissidence du FPI et le PDCI - "Affi N'Guessan ne s'est pas encore personnellement prononcé", précise un communiqué

communiqué de presse

Dans un communiqué transmis à Fratmat.info, le Front populaire ivoirien (Fpi) présidé par Pascal Affi N'Guessan qualifié de Fake News les propos qui lui sont prêtés sur les réseaux sociaux.

Communiqué du service de communication du FPI

Depuis quelques jours, des cyberactivistes proches de la dissidence, manifestement en manque d'inspiration, véhiculent sur les réseaux sociaux des propos mensongers qu'ils attribuent au président du FPI, Pascal Affi N'Guessan, selon lequel << si Gbagbo s'allie à Bédié, moi Affi N'Guessan, je m'allierai à Ouattara >>.

Bien évidemment, ces propos calomnieux, dont les auteurs n'en justifient pas la source, sont faux.

D'ailleurs, contrairement au SG du FPI qui a publié un communiqué du parti sur cette affaire, le lundi 27 mai 2019, le président Pascal Affi N'Guessan ne s'est pas encore personnellement prononcé sur la rencontre entre la dissidence du FPI et le PDCI.

Pour rappel, c'est le président Affi qui, le premier, a appelé à une union sacrée et inclusive de toute l'opposition pour faire barrage à M. Ouattara et au RHDP. Il ne peut donc pas logiquement œuvrer à ce rassemblement et s'en désolidariser sous le fallacieux prétexte que le président Gbagbo aurait décidé d'abonder dans le même sens que lui.

Ces Fake News qui sont quotidiennement déversés sur les réseaux sociaux ne sont pas de nature à détourner le FPI, ses militants et sympathisants de leur objectif principal qui est l'alternative démocratique en 2020. C'est la mutualisation de toutes les forces de l'opposition qui devrait contribuer à atteindre cet objectif et non la propagation régulière sur les réseaux sociaux de rumeurs aussi infondées que puériles.

Fait à Abidjan, le 29 mai 2019

Le service de communication du FPI.