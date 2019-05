Angola: Les ossements de Savimbi déposés à Andulo

Luanda — Le ministre d'Etat et de la maison de sécurité du Président de la République, Pedro Sebastião, a déclaré mardi, à Luanda, que la direction de l'UNITA avait empêché ses partisans de recevoir la dépouille mortelle de Jonas Savinbi à Andulo, ce qui a conduit à la commission technique de la déposer dans un camp militaire local.

Le Gouvernement angolais prévoyait remettre officiellement à la famille, ce mercredi, une urne contenant les ossements de l'ancien leader et fondateur de l'UNITA, à Andulo, dans la province de Bié.

L'urne contenant les restes mortels de Jonas Savimbi, décédé sur le champ de batail, le 22 février 2002, est partie ce mercredi matin de la ville de Luena, province de Moxico, d'où elle a ensuite été conduite, par voie aérienne dans la localité d'Andulo.

Selon le chef de la Maison de sécurité du Président de la République, qui parlait en conférence de presse, qu'il n'y avait eu aucune intention de la part du Gouvernement à perturber le programme établi par l'UNITA.

Il a expliqué que l'intention de l'UNITA était de réaliser l'inhumation de Jonas Savimbi à Lopitanga, à 30 kilomètre de la municipalité d'Andulo, localité plus proche où le Gouvernement devait remettre la dépouille mortelle au parti et à la famille.

Pedro Sebastião a déclaré que c'était accord consigné dans la commission technique, et ayant également révélé que la même commission n'avait plus la possibilité de transférer les restes mortels d'Andulo à Bié, à cause des problèmes liés à l'ordre logistique.

« Nous avons déjà été à Andulo et l'UNITA était au courant de cela. L'UNITA voulait simplement créer un fait politique", a-t-il soutenu, en ajoutant que le Gouvernement a respecté son accord.

Il a encore fait savoir que l'Exécutif avait mis en place pour cette opération un Boeing 737, un Antonov AN72, un DACH et quatre hélicoptères.

Selon Pedro Sebastião, tôt le matin, les autorités gouvernementales ont reçu des informations indiquant que, de Luena, l'UNITA empêcherait le transfert des restes de Jonas Savimbi.

Cette attitude, a-t-il affirmé, reposait sur le fait que ces partisans n'étaient pas présents au moment du retrait de la dépouille mortelle de la chapelle à l'avion qui devait se rendre à Andulo.

« Les restes mortels de Jonas Savimbi était déposés dans un camp militaire, où la famille et l'UNITA pourrait les chercher. Espérant que cela ne soit pas très tard, car un camp militaire n'a pas cette vocation », a-t-il observé.

En cas de refus, Pedro Sebastião a déclaré que les Forces armées Angolaises (FAA) pourraient indiquer une autre destination pour n'est pas garder les restes mortels de ce camp.

Etre temps, le Président de l'UNITA, Isaia Samakuva, a affirmé en conférence de presse que le Gouvernement a décidé, à la dernière heure, d'une manière unilatérale, remettre les ossements de Savimbi à la famille et au parti, dans la localité de Lopitanga, municipalité d'Andulo.

D'après le leader de cette formation politique, le programme prévoyait que la cérémonie ait lieu dans la ville de Luena, province de Moxico, et suite co à Bié, où la famille et le parti attendaient la réception de la dépouille mortelle.