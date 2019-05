Cote d'Ivoire: 14e conférence au sommet de l'OCI à la Mecque - Coopération renforcee entre la Côte d'Ivoire et l'OCI, depuis 2012

Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, conduit depuis hier et ce jusqu'au 02 juin 2019, une délégation ivoirienne à la Mecque, en Arabie Saoudite, pour prendre part à la 14e Session de la Conférence au Sommet de l'Organisation de la coopération islamique (Oci).

Session dont le thème est « Main dans la main vers l'avenir ». Y représentant le Président de la République, Alassane Ouattara, le Chef du gouvernement prendra la parole à ce sommet et aura des échanges bilatéraux axés sur le renforcement continu des liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite. Des entretiens sont également prévus avec le président de la Banque islamique de développement (Bid).

La coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays du Golfe s'est nettement renforcée depuis 2012, sous le leadership du Président de la République, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, les axes Abidjan-Ryad, Abidjan-Doha, etc., se développent dans plusieurs domaines, grâce aux visites officielles ou privées que le Chef de l'Etat ivoirien a effectuées en Arabie Saoudite (2014, 2015, 2017 et 2018), au Qatar (2013, 2018). De même, la nouvelle dynamique qu'il a insufflée après l'adhésion en 2001 de la Côte d'Ivoire à l'Organisation de la coopération islamique (Oci) et à la Banque islamique de développement (Bid), bras financier de cette organisation, s'avère aujourd'hui payante à tous égards. Les actions en Côte d'Ivoire de cette institution multilatérale de 57 États membres qui est engagée dans la promotion de la coopération économique, sociale, culturelle et scientifique sont nombreuses. L'on note, entre autres, la tenue les 10 et 11 juillet 2017, de sa 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères à Abidjan, avec la participation effective de son Secrétaire général, Youssef Al-Othaimeen, et du président de la Bid, Dr Bandar M. H. Hajjar. A cette occasion, le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amon-Tanoh, avait été désigné par ses pairs comme le nouveau président du Conseil des ministres de l'Oci, deuxième plus grande organisation intergouvernementale du monde après l'Onu.

L'Oci finance, à travers la Banque islamique de développement qui a pour mission d'assurer le financement des investissements publics directs ou en partenariat public-privé (PPP), des projets dans les secteurs de l'éducation, du transport, de l'eau et de l'assainissement, de l'agriculture, de la gouvernance, de la microfinance et de la santé. Depuis son adhésion à cette institution bancaire islamique le 7 octobre 2002, la Côte d'Ivoire affiche la plus forte progression, en termes de volume du portefeuille dans la sous-région. De 8,2 millions de dollars en 2002, l'ensemble des interventions du groupe de la Bid en Côte d'Ivoire a atteint 1,102 milliard de dollars américains en 2019, avec 18 projets actifs.

Appui au financement du PND 2016-2020

Le 10 juillet 2017, en marge de la 44e session du Conseil des ministres tenue à Abidjan, la Banque islamique de développement avait décidé de contribuer au financement du Plan national de développement (Pnd 2016-2020) à hauteur de 1,8 milliard de dollars, soit 1036 milliards de FCfa (base 1 dollar = 575,5 FCfa).

Elle concrétisait ainsi l'engagement pris en mai 2016, lors du Groupe consultatif pour le financement du Pnd, à travers lequel, le groupe de la Bid apporte son appui à la stratégie de développement du gouvernement ivoirien. Stratégie visant à impulser des progrès socioéconomiques soutenus, inclusifs et durables en Côte d'Ivoire. Et ce, en renforçant les infrastructures de soutien à l'activité économique, en vue de restaurer et renforcer la productivité et la compétitivité de l'économie ivoirienne d'une part, et d'autre part, en dynamisant le rôle du secteur privé et en favorisant son accès au financement par la diversification de l'offre de produits financiers.

Avec le financement du Pnd 2016-2020, la Bid double son portefeuille actuel en Côte d'Ivoire sur la même période. Bien que relativement naissante, la coopération entre la Bid et notre pays est donc encourageante. Elle cible comme on peut le noter, des investissements prioritaires, notamment les infrastructures, l'agriculture, l'éducation et la santé qui sont des secteurs à fort impact social et économique.

Le gouvernement ivoirien, dans le souci de renforcer et de diversifier davantage sa coopération avec l'Oci entend solliciter l'assistance technique de la Banque islamique de développement pour l'élaboration d'une stratégie nationale de développement de finance islamique, notamment pour faciliter le financement des Pme et des Start-up.