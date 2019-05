Madagascar: Andry Rajoelina à Paris - Rencontre avec Jean-Yves Le Drian et Louise Mushikiwabo

Programme très chargé pour le numéro Un malgache pour le premier jour de sa visite officielle en France.

Le président de la République est arrivé à Paris hier à 6h 55 à l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle où il a été accueilli par l'Ambassadeur de France à Madagascar, SEMme Véronique Vouland et le protocole du Quai d'Orsay qui l'ont accompagné à l'Hôtel Plaza Athénée sis au 25 Avenue de Montaigne. Il s'est rendu en fin de matinée aux Invalides où les honneurs militaires lui ont été rendus par le Premier Régiment d'Infanterie de la Garde Républicaine dirigée par le Colonel chef des sections.

Le « Ry Tanindrazanay malala » a résonné dans la cour des Invalides suivi de l'hymne national français avant la revue des troupes par le président Andry Rajoelina en compagnie d'un Général. Il a ensuite présenté au ministre français de la Culture et de la Communication les membres de la délégation malagasy composée de 6 ministres, en l'occurrence, Naina Andriantsitohaina (Affaires Etrangères) ; Vonjy Andriamanga (Energie, Eau et Hydrocarbures) ; Fidiniavo Ravokatra (Mines et Ressources stratégiques) ; Joël Randriamandranto (Tourisme, Transport et Météorologie) ; Lantosoa Rakotomalala (Industrie, Commerce et Artisanat) ; Lalatiana Andriantongarivo (Culture et Communication). Etaient aussi présents, le Secrétaire général de la Présidence, Valéry Ramonjavelo, la Directrice des Relations internationales, Anja Ramanampisoa, et la Directrice de la Communication et des Relations publiques, Rinah Rakotomanga.

Lettre d'intention. Le Quai d'Orsay a offert à la délégation malagasy un déjeuner qui a été suivi d'un tête-à-tête entre le président Andry Rajoelina et le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. A été signée pour l'occasion, une lettre d'intention renforçant les liens entre Madagascar et la France. En début d'après-midi, le chef de l'Etat a été reçu au 19-21 Avenue Bosquet par la Secrétaire générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo. A l'issue de leur entretien, les deux personnalités ont posé pour la photo souvenir avec le personnel de l'OIF qui comprend des cadres malagasy. Bon nombre d'hommes d'affaires venus de Madagascar étaient également présents à l'Hôtel Shangri-la 10 Avenue d'Iena pour la rencontre avec le MEDEF marquée notamment par une vidéo projection sur les projets contenus dans l'IEM.

Législatives. Andry Rajoelina a saisi l'occasion pour présenter les potentialités de la Grande Ile mais aussi de faire part aux investisseurs français, de la volonté de l'Etat malagasy de mener des réformes législatives et structurelles, d'assurer la bonne gouvernance pour le décollage économique de Madagascar. Qui plus est, le régime est assuré d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale, selon les premiers résultats des législatives. Une manière pour le président d'assurer l'assistance de la stabilité politique de son régime.