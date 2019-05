Algérie: Le MSP prêt à faire aboutir tout dialogue "sérieux, responsable et raisonnable"

Alger — Le parti du Mouvement de la Société pour la Paix (MSP) a affirmé jeudi qu'il était temps d'engager un dialogue "sérieux, responsable et raisonnable", étant une nécessité impérieuse, affichant sa disponibilité à faire aboutir tout processus de dialogue conduit par des "personnalités Novembristes".

"Il est temps d'engager un dialogue sérieux, responsable et raisonnable d'autant qu'il s'agit d'une nécessité impérieuse notamment après l'échec du projet des élections du 4 juillet" a indiqué le MSP dans un communiqué à l'issue de la réunion de son bureau exécutif, affirmant sa "disponibilité à faire aboutir tout processus de dialogue mené par des personnalités Novembristes, jouissant de l'adhésion populaire et non impliquées dans des affaires de corruption".

A ce propos, le mouvement a rappelé que sa vision quant à la résolution de la crise que traverse l'Algérie consistait en la "substitution de M. Abdelkader Bensalah par un nouveau chef d'Etat accepté par le Hirak et qui n'est pas impliquée dans des affaires de corruption et de fraude, par n'importe quelle manière décidée suite à une lecture élargie de la Constitution", à condition que ce nouveau président "engage un dialogue crédible avec la classe politique, l'élite et les personnalités dans le but de désigner un nouveau gouvernement et de constituer, de manière consensuelle, une Instance nationale indépendante pour l'organisation des élections tout en révisant la loi portant régime électoral avant d'aller vers une élection présidentielle avant la fin de l'année".

En outre, le MSP s'est dit prêt à adhérer à toute autre solution dans le cadre d'un dialogue assurant deux objectif essentiels: aller dans le sens de la volonté populaire et garantir une transition démocratique harmonieuse".

Le Général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'ANP avait appelé, mardi à Tamanrasset, les personnalités et les élites nationales à un dialogue "sérieux, rationnel et constructif " pour résoudre la crise que traverse le pays.