Algérie: Le dialogue, une occasion "précieuse et importante" pour amener l'Algérie à bon port, selon TAJ

Alger — Tajamoue Amel El-Jazair (TAJ) a estimé que le dialogue auquel à appelé mardi le Général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), était une occasion "précieuse et importante" pour amener l'Algérie "le plus rapidement possible" à bon port.

Le parti politique a appelé dans une déclaration écrite dont l'APS a obtenu une copie, toute la classe politique, la société civile, les personnalités, l'élite, des représentants du Hirak et toutes les institutions concernées, à une "participation efficace" à ce dialogue qui "doit être rassembleur, responsable, sincère et constructif avec comme objectif primordial, l'intérêt de la patrie et du citoyen".

TAJ a salué les positions "responsables et historiques" de l'ANP notamment celles "liées à l'accompagnement des institutions de l'Etat, des revendications et espérances du peuple algérien, ainsi que dans la sauvegarde de la sécurité et la stabilité du pays et la confrontation des dangers qui le menacent".