Afrique: Assemblées annuelles de la BAD - Focus sur l'intégration régionale

Les assemblées annuelles de la BAD se tiendront du 11 au 14 juin en Guinée Equatoriale.

« L'intégration régionale pour la prospérité économique de l'Afrique ». Tel est le thème de la 54e Assemblée annuelle du Conseil d'administration des gouverneurs de la Banque africaine de développement (BAD) et de la 45e Assemblée annuelle du Fonds africain de développement (FAD), qui se tiendront du 11 au 14 juin prochain à Malabo, en Guinée Equatoriale. En effet, le thème figure dans les cinq priorités de l'institution panafricaine de développement. « Principal bailleur de fonds du continent africain en matière d'infrastructures, la BAD se concentre sur la connectivité régionale, en investissant dans les infrastructures telles que les routes, les lignes de transmission électrique, les pipelines et les réseaux de télécommunication. Elle s'investit également à élaborer et appliquer les politiques cohérentes pour une ouverture des frontières », a indiqué John Andrianarisata, représentant résident de la BAD au Bénin, lors d'une rencontre avec les médias locaux.

Rencontres. Comme chaque année, ces assemblées annuelles du Groupe de la BAD représentent les plus importantes rencontres économiques en Afrique. Cette fois, plus de 3.000 délégués et participants seront attendus à l'événement. Selon les organisateurs, ces assemblées représentent un forum de dialogue unique sur les questions clés du développement en Afrique pour les gouvernements, les entreprises, la Société civile, les universitaires et les médias du monde entier. L'événement du 11 au 14 juin prévoit à son programme un dialogue de haut niveau entre chefs d'Etat, sur le renforcement de l'intégration économique en Afrique. Le rapport de référence de la banque intitulé « Les perspectives économiques pour l'Afrique 2019 », sera également présenté durant les assemblées. Nous en reparlerons.