Madagascar: Les citoyens dans l'expectative

Un jour après le scrutin du 27 mai, les tendances s'affinent. Le taux de participation est de 31 %, confirmant l'impression ressentie tout au long de la journée d'avant hier.

Ce chiffre ne permet pas de vanter notre système électoral qui a été encensé après les retouches faits depuis le début de l'année. Ce taux d'abstention très élevé a plusieurs causes. La lassitude de la population est réelle, mais il y a aussi les imperfections constatées sur les listes électorales générant la frustration de citoyens privés ainsi du droit de vote. L'élection est maintenant terminée. La CENI a mené à bien sa mission. On va donc attendre les résultats officieux qui seront annoncés le 15 juin.

Le scrutin s'est déroulé de manière générale dans le calme, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'incidents. Les récriminations de citoyens dont les noms n'étaient pas sur les listes électorales ont été entendues ici et là. Ces défaillances du système ne peuvent cependant pas expliquer cette faiblesse du taux de participation. La lassitude et le désintérêt des citoyens y sont pour beaucoup. A présent, on attend les résultats qui vont être communiqués au fur et à mesure. Ils ne seront que partiels, mais on constate que les personnalités en vue distancent de peu leurs adversaires .Les indépendants ont tiré leur épingle du jeu, les locomotives du TIM et de l'IRD font la course en tête dans leur circonscription.

Les chiffres arrivent petit à petit au CENI, mais il faudra attendre le 15 juin pour être définitivement fixé. Ce ne seront que des résultats officieux. La HCC proclamera les résultats définitifs après avoir examiné tous les recours déposés et rendu son verdict. On saura alors quel est le nouveau rapport des forces sur l'échiquier politique. On verra si cette assemblée nationale sera plus vertueuse que celle qui l'a précédée et travaillera véritablement pour le bien du pays.